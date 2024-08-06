Ініціатива зіткнулася зі спротивом з боку торговців, які продають такі сувеніри туристам з усього світу.

В Національному конгресі Колумбії запропонували заборонити продаж на території країни сувенірів із зображенням сумнозвісного наркобарона Пабло Ескобара. Таким чином країна прагне позбутися асоціацій з образом одного зі своїх найжорстокіших злочинців.

Однак ініціатива зіткнулася зі спротивом з боку торговців, які продають такі сувеніри туристам з усього світу, пише The Independent.

Зокрема, законопроєкт пропонує штрафи в розмірі до 170 доларів для торговців товарами із зображенням Ескобара та інших засуджених злочинців, а також дає змогу поліції штрафувати тих, хто носить футболки, капелюхи та інші предмети одягу, що "звеличують" сумнозвісного наркобарона.

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"Ці предмети повторно травмують людей, які стали жертвами вбивць. Ми повинні захистити право жертв на одужання... і знайти інші символи для нашої країни", – заявив представник Партії зелених Колумбії Крістіан Авенданьо, який розробив цей законопроєкт.

За його словами, Колумбії час позбутися іміджу країни ватажків мафії.

"Ми не можемо продовжувати вихваляти цих людей і поводитися так, ніби їхні злочини прийнятні. Є інші способи для зростання бізнесу та інші способи продавати Колумбію світу", – заявив політик.

Як зазначив Авенданьо, його законопроєкт закличе колумбійський уряд розслідувати, скільки людей заробляє на життя продажем товарів з Ескобаром і яка вартість ринку.

Законопроєкт має пройти чотири етапи дебатів, перш ніж його схвалить Конгрес, і якщо його ухвалять, настане "перехідний період", коли урядовці працюватимуть із продавцями сувенірів, щоб знайти нові способи просування Колумбії на ринок.

"Я думаю, що це дурний закон", – сказав вуличний торговець Рафаель Ньєто, який продає магніти і футболки із зображенням Ескобара, а також більш традиційні сувеніри, в історичному районі Боготи Ла Канделарія.

Водночас чоловік сказав, що припинить продавати товари із зображенням Ескобара, якщо законопроєкт буде схвалено, щоб уникнути проблем із поліцією, додавши, що члени Конгресу Колумбії повинні замість цього зосередити свої зусилля на зниженні рівня злочинності в місті та дозволити йому продовжувати свій бізнес.

"Багато людей заробляють на цьому. Це не тренд, який придумав я. Мексиканці, костариканці, американці завжди просять у мене товари з Ескобаром", – заявив Ньєто.

Інша вулична торговка на ім'я Лорена сказала, що вона також запаслася предметами із зображенням наркоторговця, як-от чарки та магніти, а також сувенірами із зображенням листя коки, бо саме їх вимагають іноземні туристи.

"Коли ви працюєте продавцем, ви намагаєтеся продати те, що користується найбільшим попитом. У кожного є своя індивідуальність, і якщо є люди, яким подобається вбивця або наркоторговець, ну, це їхній вибір", – заявила Лорена.

Чим відомий Пабло Ескобар

Пабло Ескобар у 1980-х і на початку 1990-х років створив могутній Медельїнський картель, який постачав наркотики до США та інших країн. За цей час він накопичив статки в 3 мільярди доларів, що зробило його одним із найбагатших людей світу того часу.

Щоб тримати на плаву свою наркомперію, Ескобар замовив убивства приблизно 4000 осіб, зокрема відомих політиків і правоохоронців.

Наркобарона застрелили 1993 року в Медельїні, коли він намагався втекти від підрозділу з понад 300 поліцейських, що діяли за підтримки Управління з боротьби з наркотиками США.

Злочини Ескобара добре відомі в Колумбії, проте в останні роки його всесвітня слава спалахнула з новою силою завдяки серіалу Netflix "Нарко".

Товари із зображенням наркоторговця, його посвідчення особи або відомих гасел часто продають на сувенірних стендах по всій країні, тоді як у його рідному місті Медельїні туристичні агенції проводять екскурсії місцями, пов'язаними з життям Ескобара.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд Верховний суд ЄС ухвалив, що ім'я покійного колумбійського наркобарона Пабло Ескобара не може бути зареєстровано як товарний знак у Євросоюзі.

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