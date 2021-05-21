У липні у Франції знову запрацює Ейфелева вежа / фото REUTERS

Ейфелева вежа відкриється для відвідувачів влітку, з 16 липня.

Про це, зокрема, йдеться на сторінці пам'ятки у Twitter.

"Буду рада знову вітати вас з 16 липня!",- наголошується в повідомленні.

При цьому придбати квитки онлайн можна буде вже з 1 червня.

Закриття Ейфелевої вежі в Парижі

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Автор: Катерина Комолова