У липні у Франції знову запрацює Ейфелева вежа / фото REUTERS
Ейфелева вежа відкриється для відвідувачів влітку, з 16 липня.
Про це, зокрема, йдеться на сторінці пам'ятки у Twitter.
"Буду рада знову вітати вас з 16 липня!",- наголошується в повідомленні.
При цьому придбати квитки онлайн можна буде вже з 1 червня.
🇬🇧 😊✨I'll be delighted to welcome you again from July 16!— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2021
🗓 Please note that online tickets will be available from June 1st. Stay tuned! 👇 #EiffelTower
Закриття Ейфелевої вежі в Парижі
- У 2020 році після закриття через протести у лютому Ейфелеву вежу разом з Лувром і Версалем знову закрили в березні 2020 року - вже через загрозу поширення коронавірусу.
- Відвідування були обмежені довше трьох місяців, а потім пам'ятку знову закрили восени.
- У травні 2021-го у Франції пом'якшили карантинні обмеження.
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