З 16 до 18 грудня архітектурна пам'ятка буде відкрита з 10:30 до 17:15.

Ейфелева вежа у Парижі відновить роботу з 16 грудня 2020 року.

Читайте такожОман відновлює видачу віз для туристівПро це повідомляється на сайті вежі.

З 16 до 18 грудня архітектурна пам'ятка буде відкрита з 10:30 до 17:15, з 18 грудня до 3 січня - з 9:30 до 17:15. Та з 4 січня - з 10:30 до 17:15.

Вказується, що години роботи можуть змінитися протягом січня в залежності від розпоряджень уряду.

Ейфелева вежа обмежує кількість відвідувачів у ліфтах і на кожному поверсі, а також забезпечує щоденне прибирання та дезінфекцію громадських приміщень.

Відвідувачі повинні будуть носити маски, дотримуватися дистанції та дезінфікувати руки.

Вам може бути цікаво

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Людмила Жерновська