Ейфелева вежа у Парижі відновить роботу з 16 грудня 2020 року.
Читайте такожОман відновлює видачу віз для туристівПро це повідомляється на сайті вежі.
З 16 до 18 грудня архітектурна пам'ятка буде відкрита з 10:30 до 17:15, з 18 грудня до 3 січня - з 9:30 до 17:15. Та з 4 січня - з 10:30 до 17:15.
Вказується, що години роботи можуть змінитися протягом січня в залежності від розпоряджень уряду.
Ейфелева вежа обмежує кількість відвідувачів у ліфтах і на кожному поверсі, а також забезпечує щоденне прибирання та дезінфекцію громадських приміщень.
Відвідувачі повинні будуть носити маски, дотримуватися дистанції та дезінфікувати руки.
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