Туристи різного віку зможуть подорожувати в трейлерах по узбережжю, горах і пустелі емірату.

У Шарджі анонсували новий туристичний проект для сучасних кочівників і любителів відпочинку на природі під назвою Nomad.

Туристи різного віку зможуть подорожувати в трейлерах по узбережжю, горах і пустелі емірату.

Мандрівників чекають різноманітні пейзажі і безліч пам'яток – від скелястих гір Корфаккана і пустелі Млейхи до чистих пляжів Хамрії. Всі причепи будуть оснащені необхідними зручностями, при цьому їх використання не буде шкодити навколишньому середовищу.

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Як відзначила туристична влада Шарджі, проект Nomad розрахований на розвиток всесезонного туризму.

Шарджа є одним з піонерів у сфері розвитку екотуризму в ОАЕ, повідомляє russianemirates.com.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в пустелі Млейха відкрився перший комфортабельний готель для екотуристів, або глемпінг, під назвою Moon Retreat.

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Автор: Ірина Погоріла