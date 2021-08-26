По завершенню Рас Джамілі буде походити на інший курорт - Ель-Гуну.

Влада Єгипет прийняли рішення й надалі розвивати туристичну інфраструктуру узбережжя Червоного моря й побудувати новий елітний курорт - Рас Джамілі.

Про це повідомляє osoule.com.

Комплекс буде розташований в напівпустельному місці біля рифу Рас Джамілі на північ від Шарм-ель-Шейха. Він займе 800 тис. кв. м, а довжина його берегової лінії складе 750 м.

Місце розташування майбутнього курорту добре відомо любителям дайвінгу завдяки своєму кораловому рифу.

Читайте такожАрхеологи виявили в Єгипті стародавнє "затонуле місто" (фото)На курорті побудують трьох-, чотирьох- і п'ятизіркові готелі та іншу необхідну інфраструктуру.

Відповідатимуть за будівництво Рас Джамілі Міністерства державного сектора бізнесу та цивільної авіації, які вже уклали контракт з компаніями Al-Montazah Tourism and Investment Company і Imac Aqaba.

Допускається, що після завершення будівницства Рас Джамілі походитиме на Ель-Гуну - інший курорт, розташований поруч з Хургадою.

Як вже повідомляв УНІАН, в країні з липня послабили коронавірусні обмеження, дозволивши роботу театрів, концертних залів, парків розваг, казино, нічних клубів і дискотек.

Автор: Станислав Кожемякин