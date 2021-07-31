Туристка зізналася, що їх спокусив зовнішній вигляд – креветки були великими, красивими, з яскравими червоними смугами.

У курортній Затоці на Одещині відпочивальникам продали фальшиві тигрові креветки - вони були зроблені з желатину.

Одна із туристок записала відео, в якому поскаржилася на схему обману відпочиваючих на пляжі. Ролик опублікували у Telegram-каналі "Одесса как она есть".

"Історія про те, як нас розвели на морі", – розповіла на відео відпочивальниця.

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Жінка показала товар, який вона купила. Туристка зізналася, що їх спокусив зовнішній вигляд – креветки були великими, красивими, з яскравими червоними смугами.

"Ну коштували, звичайно, чимало", – сказала жінка, але не уточнила, скільки саме вона заплатила за підробку.

Продавчиня, як зазначила туристка, нічого не сказала про те, з чого саме зроблений делікатес.

"Як же ми засмутилися, коли вони виявилися з желатину", – наголосила туристка.

Вона припустила, що креветки зробили, заливши желатинову масу в спеціальні формочки. Туристка також показала, що креветки – дуже щільної консистенції, навіть розламати їх було важко. Продали товар у простому целофановому пакетику, жодного маркування там не було. На якому саме пляжі стався цей інцидент, не уточнюється.

"Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про креветки царські, варені, смачні, в Затоці. З желатину", – пожартували автори у Telegram-каналі.

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Автор: Вікторія Гордієнко