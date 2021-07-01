Україна та Кувейт з 13 липня відновлюють пряме авіасполучення між столицями обох держав.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік.
За його словами, 13 липня запускається новий авіарейс Ель-Кувейт (Держава Кувейт) – Київ (Україна).
«Вперше за багато років запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт – Київ. Активізація ділових контактів та збільшення кількості іноземних туристів в Україні – серед пріоритетів української дипломатії на економічному напрямі. Сподіваюся, що вже ближчим часом, після послаблення карантинних обмежень у Кувейті, українські туристи також зможуть відвідати цю чудову країну», – зазначив Сенік.Рейси авіакомпанії Jazeera Airways відбуватимуться двічі на тиждень. З Кувейту до Києва літатимуть щовівторка та щоп'ятниці. З Києва до Кувейту – щосереди та щосуботи.
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Перевірити умови в‘їзду до Кувейту можна на сайті МЗС України: tripadvisor.mfa.gov.ua.
Нагадаємо, Кувейт призупиняв міжнародне авіаційне сполучення через поширення COVID-19.
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