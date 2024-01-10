Вперше за 19 років спостережень відразу шість країн посіли перше місце з рекордною кількістю можливостей для безвізових подорожей.

За 2023 рік Україна уклала угоди про безвізовий режим з Кенією, М'янмою і Ефіопією, але опустилася в рейтингу країн з найсильнішими паспортами з 30-го на 32-е місце через зміни позицій інших країн.

Як свідчать опубліковані 10 січня дані індексу паспортів світу на перший квартал 2024 року від компанії Henley & Partners, засновані на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), на даний момент паспорт України надає безвізовий доступ до 148 з 227 напрямків світу.

Водночас, вперше за 19 років спостережень компанії відразу шість країн посіли перше місце з рекордною кількістю можливостей для безвізових подорожей: чотири з них країни Європейського Союзу – Німеччина, Італія, Іспанія і Франція, а дві країни азіатські – Сінгапур і Японія. Власники паспортів цих країн можуть подорожувати без візи до 194 напрямків світу.

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Південна Корея, Фінляндія та Швеція посіли друге місце (193 безвізових напрямків), а Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди розділили третє місце (192). Великоа Британія перемістилася на четверту позицію (191), а США посідають сьоме місце (187) – ще в 2014 році обидві ці країни очолювали рейтинг.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали топ-10 країн, в яких було найскладніше отримати громадянство в 2023 році.

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