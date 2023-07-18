Піднявся вище у порівнянні з попереднім роком.

Український паспорт увійшов то топ-30 найсильніших у світі. Цей рейтинг склала консалтингова компанія з питань громадянства та проживання Henley & Partners.

Завдяки ньому можна в’їхати без візи до 146 країн. Це на дві більше, ніж було минулого року.

Паспорт України розташувався на 30-й сходинці. Він ділить цю позицію з Гренадою та Сент-Люсією.

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Відзначимо, що консалтингова компанія Henley & Partners формує рейтинг за кількістю у певної держави країн-партнерів з безвізовим режимом. Одну позицію можуть посідати відразу кілька країн.

Одноосібним лідером цього списку є Сінгапур з показником 192.

Загалом перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

1. Сінгапур (192 країни без віз для її громадян).

2. Італія, Німеччина, Іспанія (190).

3. Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (189).

4. Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (188).

5. Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (187).

6. Австралія, Угорщина, Польща (186).

7. Канада, Греція (185).

8. Литва, США (184).

9. Латвія, Словаччина, Словенія (183).

10. Естонія, Ісландія (182).

Рейтинг світових паспортів: що відомо

У 2022-му році лідером у рейтинг світових паспортів була Японія, однак у поточному році вона втратила дві позиції. Тепер можливість її громадян в’їжджати до інших країн зменшилася на чотири позначки.

У минулому році Україна посідала посідала 35 місце у рейтингу консалтингової компанії Henley & Partners. Найвищим показником за останній час був 2021-й рік – 31 позиція.

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