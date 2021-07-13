Гігієнічним вимогам не відповідає вода в прибережних зонах трьох районів популярного курортного селища.

В Одеській області на узбережжі селища Затока Білгород-Дністровського району морська вода не відповідає санітарним нормам.

Про це журналістам повідомили в державній установі "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".

Зазначається, що минулого тижня (по 11 липня включно) відбиралися проби для проведення лабораторних досліджень стану якості морської води.

Зокрема, проби були взяті в певних контрольних точках на 22-х офіційних пляжах Одеси та Одеської області.

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Всього відібрано 139 проб, з них 93 – на санітарно-мікробіологічні показники і 46 – на санітарно-хімічні показники. Не відповідають гігієнічним вимогам три проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками в смт Затока: прибережні зони районів "Центральний", "Сонячний" і "Лиманський".

Нагадаємо, минулого тижня епідеміологи заявляли, що гігієнічним нормам не відповідає морська вода на пляжах у двох рекреаційних зонах селища Затока Одеської області – районах "Центральний" і "Сонячний".

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Автор: Лариса Козова