Насправді для видачі свідоцтва не потрібен ані жовтий папір, ані спеціальні бланки.

Деякі українці зіткнулись з проблемами при отриманні міжнародного свідоцтва про вакцинацію після отримання щеплень від COVID. Лікарі подекуди не знають, як видавати свідоцтва, або скаржаться на відсутність бланків жовтого кольору.

Відповідну проблему обговорюють користувачі у Facebook спільноті «Вакцинація: питання та відповіді ( Прививки – вакцины – щеплення)». Деяким українцям для друку свідоцтва довелось самостійно купляти жовтий папір.

Як повідомляє «Ліга», в МОЗ журналістам пояснили, що вимоги щодо кольору паперового свідоцтва не існує.

«Немає окремої вимоги щодо кольору паперу, на якому має друкуватися Міжнародне свідоцтво про вакцинацію", - вказали у відомстві.

Свідоцтво про вакцинацію може отримати людина, що отримала дві дози вакцини від коронавірусу. Його видають тільки в паперовій формі, звернувшись до сімейного лікаря.

Той має роздрукувати свідоцтво через медичну картку пацієнта з електронної системи охорони здоров'я, де є дані про вакцинацію пацієнта (зокрема, через Helsi). Жодний бланк для цього не потрібен.

Свідоцтво по суті являє собою надруковані на папері формату А4 будь-якого кольору дані про вакцинацію, взяті з медичної інформаційної системи з печаткою лікаря та підписом пацієнта. Заповнюється англійською або французькою мовою, а також додатково українською.

Читайте такожВ МОЗ уточнили, чи дозволить щеплення китайською вакциною від COVID подорожувати по ЄС

Також у МОЗ додають, що свідоцтво буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

Деякі користувачі повідомили, що вже змогли виїхати з такими свідоцтвами за кордон – в аеропортах їх приймають на білому аркуші і без результатів ПЛР-тесту.

Зазначимо, Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і COVID-сертифікати, що запускають з 1 липня - це різні документи.

Свідоцтво про вакцинацію видавали ще до пандемії: туди відповідно до стандатрів ВООЗ вносяться дані про щеплення проти грипу, поліомієліту, кору та інших інфекційних захворювань.

COVID-сертифікати в ЄС

9 червня Європейський парламент остаточно дав "зелене світло" впровадженню цифрових covid-сертифікатів для подорожей в умовах пандемії.

Водночас окремі країни-члени ЄС вже почали видавати цифрові covid-сертифікати. Серед них Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща, які приєдналися до технічної системи Євросоюзу з перевірки цифрових сертифікатів для подорожей.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що міжнародний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу українці можуть отримати у свого сімейного лікаря.

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Автор: Дмитро Захаров