Авіаперевізник заявив, що поставка нових літаків затримується, а на вже отриманих авіалайнерах Ан-148 потрібно провести планове технічне обслуговування.

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, що розвиває внутрішні авіарейси, оголосила про зупинку всіх польотів.

Про це повідомляє Avianews.com.

Авіаперевізник заявив, що поставка нових літаків затримується, а на вже отриманих авіалайнерах Ан-148 потрібно провести планове технічне обслуговування.

Air Ocean Airlines пообіцяла пасажирам повернути гроші за квитки. Пасажири, які захочуть перенести виліт за невикористаним квитком на іншу дату, отримають знижку 50% на покупку наступного квитка.

Читайте такожAir Ocean тимчасово закриє ще один внутрішній маршрут

Українське законодавство передбачає, що авіаперевізник має повідомляти пасажирів про скасування рейсів не менше ніж за 14 днів до вильоту, інакше він зобов'язаний виплатити компенсацію від 250 до 600 євро в залежності від тривалості маршруту.

Air Ocean Airlines:

Air Ocean Airlines розвивалася як регіональний авіаперевізник з повним сервісом. Її квитки включали багаж і харчування. Компанія запустила рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова.

Перший рейс Air Ocean Airlines здійснила 21 листопада 2021 року. Флот авіакомпанії складався з двох Ан-148. Їх випустили у 2011 і 2012 році на Воронезькому авіазаводі. У Росії вони літали в Сибіру в авіакомпанії "Ангара".

Авіакомпанія не стала перефарбовувати ці літаки. Російський прапор і попередню російську реєстрацію на фюзеляжі закрили за допомогою наклейок.

В кінці січня 2022 року авіакомпанія планувала отримати третій літак Ан-148, який також раніше літав в Росії.

Скасовані рейси:

28 грудня 2021 року Air Ocean Airlines скасувала рейс Київ-Чернівці до кінця осінньо-зимової навігації.

8 січня 2022 року Air Ocean Airlines офіційно заявила про тимчасове закриття маршруту Київ-Харків з 9 січня.