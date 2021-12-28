Авіакомпанію не задовольнило те, що через несприятливі погодні умови в Чернівцях доводилося скасовувати рейси.

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала рейс Київ – Чернівці до кінця осінньо-зимової навігації.

Про це повідомила прес-служба авіаперевізника у Facebook.

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами, які останнім часом періодично виникають в Чернівцях і надалі призводять до затримки або скасування рейсів, авіакомпанією прийнято рішення призупинити польоти по даному напрямку до кінця осінньо-зимової навігації", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожСтало відомо, куди українці збираються їхати на новорічні святаНагадаємо, 27 грудня у міжнародному аеропорту "Одеса" через негоду скасували кілька рейсів.

Раніше стало відомо, що авіакомпанії по всьому світу скасували кілька тисяч рейсів через поширення COVID-19 у дні, коли римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкували Різдво.

За даними журналістів, причиною скасувань чи перенесення рейсів, пише видання, стало поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", через що пілоти, члени екіпажу й інші співробітники авіакомпаній опинилися на карантині.

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