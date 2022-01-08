Пасажирам, які купили квитки, авіакомпанія пообіцяла повернути гроші.

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines офіційно заявила про тимчасове закриття маршруту Київ-Харків з 9 січня.

Про це йдеться в повідомленні компанії. "Повідомляємо, що з комерційних причин змушені з 9 січня тимчасово призупинити виконання рейсів у цьому напрямку до кінця осінньо-зимової навігації", - йдеться в повідомленні компанії.

Пасажирам, які встигли купити квитки, авіакомпанія пообіцяла повернути гроші. Для цього необхідно звернутися за місцем оформлення проїзних документів: "Запит на повернення грошових коштів за раніше придбані авіаквитки необхідно направити на контактний email: [email protected] із зазначенням виконання повернення і номером бронювання, або звернутися в авторизоване агентство, де безпосередньо був придбаний авіаквиток".

Читайте такожУкраїнський лоукостер дозволив безкоштовне перевезення багажу

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала рейс Київ-Чернівці до кінця осінньо-зимової навігації. "У зв'язку з несприятливими погодними умовами, які останнім часом періодично виникають в Чернівцях і надалі призводять до затримки або скасування рейсів, авіакомпанією прийнято рішення призупинити польоти по даному напрямку до кінця осінньо-зимової навігації", – пояснювалось у повідомленні авіаперевізника.