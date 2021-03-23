Найважчими виявилися останні метри перед вершиною.

Вчителька географії з Івано-Франківська Христина Мохнацька піднялася на найвищий вулкан світу Очі пустелі (Охос-дель-Саладо), який знаходиться у Південній Америці.

Читайте такожЛьвів'яни перелетіли через Карпати на повітряній кулі (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що більшість альпіністів долає шлях на його вершину (7 тисяч метрів) за кілька днів, а українська вчителька зробила це всього за 19 годин без їжі та майже без перепочинку. Тим самим вона встановила національний рекорд.

Найважчими для неї стали останні метри перед вершиною. Їй раптом дуже захотілося все кинути та повернутися.

«Гірська хвороба - це так, коли організм тобі не підвладний. Я була готова сісти на будь-який камінчик та просто заснути. Але я розуміла, що це будуть останні миті мого життя. Тому що сильний вітер, мороз. Я робила собі боляче. Я брала палиці, я била себе», - розповіла вчителька.

Зрештою, мандрівниця вирішила кинути свої черевики та, попри камені та мороз, далі дряпалася босоніж.

Вулкан очі пустелі (Охос-дель-Саладо): що про нього відомо

Найвищий вулкан на землі та друга за висотою вершина Південної Америки.

Розташований на кордоні між Аргентиною і Чилі, найвища точка Чилі. Висота становить 6893 метри.

Вулкан вважається згаслим, оскільки протягом всієї історії спостережень за ним не було зареєстровано жодного виверження. Однак, зрідка пасивна вулканічна діяльність все ж помічалася.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Катерина Шварц