В основному додатковий залізничний транспорт курсуватиме з Києва.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця "(УЗ) призначила додаткові поїзди на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

У компанії відзначили, що поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться з Києва 26 червня о 6:36, а з Ковеля - цього самого дня о 11:27.

Поїзд № 207/208 Ужгород - Київ відправиться з Ужгорода 26 червня о 18:00. У зворотному напрямку зі столиці можна буде дістатися потягом № 239/240 Київ - Ужгород. З Києва він відправлятиметься 27 червня о 19:58.

Поїзд № 235/236 Київ - Ужгород відправиться з Києва 25 і 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15.

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Поїзд № 249/250 Київ - Чернівці відправлятиметься з Києва 25 і 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) - 24 і 28 червня о 19:15.

Поїзд № 767/768 Київ - Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 і 27 червня о 14:15. У зворотному напрямку з Херсона - 27 і 28 червня в 5:26.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса відправиться з Києва 28 червня о 8:11. І у зворотному напрямку цього самого дня відправиться о 10:51. На наступний день, 29 червня, до Одеси також призначено додатковий поїзд № 203/204 Київ - Одеса.

Поїзд № 222/221 Одеса - Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 1:53. З Києва він вирушить 29 червня о 9:50.

Поїзд № 124/123 Київ - Костянтинівка відправлятиметься зі столиці 25 і 27 червня о 21:20, а назад з Костянтинівки - 26 і 28 червня о 17:40.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» призначила 21 додатковий поїзд на найближчі півтора тижні, на які випадають вихідні дні з нагоди Трійці та Дня Конституції.

"Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових поїздів до моря - в Одесу, Бердянськ і Генічеськ.

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Автор: Ганна Бредіхіна