При цьому «Укрзалізниця» додала до розкладу поїзди №77/78 Харків - Маріуполь, №119/120 Львів - Запоріжжя та №719/720 Харків - Київ

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) у березні-квітні скоригувала розклад руху низки поїздів далекого сполучення, а також запланувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень, запуск яких залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, УЗ додала у розклад поїзда №77/78 Харків - Маріуполь, №119/120 Львів - Запоріжжя, №719/720 Харків - Київ, а також збільшила періодичність курсування поїзда №19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня).

Водночас, у зв'язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, «Укрзалізниця» прийняла рішення тимчасово скасувати кількість рейсів в Західну Україну, зазначивши, що пасажири з квитками на ці поїзди зможуть повернути повну вартість квитків:

з 13 квітня - № 29/30 Київ - Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11-25 квітня - 2%);

з 13 квітня - № 5/6 Ужгород-Херсон (курсувало 6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня - менше 1%);

з 14 квітня - № 243/244 Київ-Рахів, (курсувало 11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня - 7%).

При цьому в «Укрзалізниці» підкреслили, що моніторять пасажиропотік на щоденній основі та готові миттєво відновлювати рейси в разі підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди на травневі свята і літній туристичний сезон.

Також в компанії нагадали про наявність широкого вибору альтернативних рейсів, в тому числі, 15 поїздах на день різного класу в львівському напрямку.

Разом з тим, з причин економічної необґрунтованості з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів: №773/774 Київ - Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) і №781/782 Київ - Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень).

Як працює «Укрзалізниця» в карантин

«Укрзалізниця» з 11 квітня відновила повноцінне курсування поїздів далекого прямування в Закарпатті.

Також УЗ відновила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область у зв'язку з віднесенням її з 10 квітня до «жовтої» карантинної зони.

З 6 квітня «Укрзалізниця» спільно з Нацполіцією почала рейди проти «безмасочників» на вокзалах і в поїздах.

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Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець