Рішення набуде чинності 15 листопада 2021 року.

Іспанія залишить можливості для подорожей тільки для повністю вакцинованих українців, тоді як до цього туди можна було потрапити без жодних додаткових умов.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11. До того все залишається, як є", – написав Кулеба.

Умови в'їзду до Іспанії для українців

Починаючи з 15 листопада с туристичною метою дозволятиметься в’їзд до Іспанії з України тільки громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Європейським агентством лікарських засобів (після спливу 14 днів від дня отримання останньої дози): Comiranty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Spikevax/Moderna, Coronavac/Sinovac.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacУсі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю або завантажити мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон та отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

Пасажири, які подорожуватимуть у дозволених випадках з України віком від 12 років, які прибувають до Іспанії через повітряні, морські та суходільні пункти пропуску з країн, віднесених до зони ризику, мають надати один із таких документів:

довідку про отримання повного курсу вакцинації від СOVID-19

негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в’їду або негативний результат тестування на наявність антигенів за 48 годин до в’їзду)

довідку про одужання, що визнаватиметься протягом 180 днів та після спливу 11 днів від дня отримання першого позитивного тестування на наявність СOVID

До 14 листопада включно подорожі можливі без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність СOVID-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю.

Як повідомляв УНІАН, раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни.

Автор: Марина Григоренко