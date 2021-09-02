Тим, хто завершив курс вакцинації від коронавірусу, тепер не загрожує карантин.

Влада емірату Абу-Дабі вирішила послабити умови для в'їжджаючих мандрівників - тепер вакцинованим від COVID-19 туристам не загрожує самоізоляція.

Про це повідомили в офіційному мікроблозі Абу-Дабі в Twitter.

"Згідно з новою процедурою, що набирає чинності від неділі, 5 вересня 2021 року, всім вакцинованим туристам, які прибувають в емірат Абу-Дабі, не потрібний карантин", - йдеться в заяві.

При цьому безпосередньо перед поїздкою в'їжджають мають надати на сайті або в додатку Федерального управління з питань ідентифікації та громадянства сертифікат про вакцинацію.

А перед посадкою на літак їм треба буде показати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 48 годин перед вильотом.

Читайте такожТут сезон тоді, коли зручно вам: секрети відпочинку в ДубаїЯкщо вони прибувають в емірат з країн "зеленої зони", то на 6 день їм знадобиться здати ПЛР-тест повторно. Тим, хто прибуває з інших країн, доведеться здавати тести на 4 і 8 дні.

Протокол поширюється на всіх людей старших за 16 років, що завершили курс вакцинації від коронавірусу препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Невакцинованим громадянам, які прибули до Абу-Дабі з країн "зеленої зони", доведеться здати ПЛР-тест на коронавірус після прильоту, а також на 6 і 9 день перебування в емірат.

Нещеплених туристів з інших країн чекає 10-денний карантин.

Нагадаємо, що в червні стало відомо про намір влади Абу-Дабі безкоштовно вакцинувати іноземних туристів від COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин