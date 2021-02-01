Влада столиці Нідерландів хоче очистити центр міста від проституції й "перезавантажити" туризм.

Вікна борделів району червоних ліхтарів в Амстердамі будуть зачинені, а весь "центр еротики" буде перенесений подалі від центру міста. Таке рішення ухвалила міська влада.

Пропозицію подала мер Амстердаму Фемке Халсема, - пише The Guardian. Її рішення закрити значну кількість вікон борделів вздовж вузьких алей навколо доків підтримала широка група політичних партій.

Працівників сфери секс-послуг з району Де Валлен попросять переїхати в новозбудований спеціальний центр в іншій частині Амстердаму. Де саме буде цей новий район червоних ліхтарів, поки не відомо.

Читайте такожУ Нідерландах затримано одного з найрозшукуваніших наркобаронів світуПартії "Християнсько-демократичний заклик" (CDA) і "Християнський союз" вже давно добивалися закриття борделів в центрі. Тепер їх підтримала партія "Народна партія за свободу і демократію" (VVD), яку очолює прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також "Трудова партія" і "Зелені".

"Йдеться про те, щоб перезавантажити Амстердам як місто для відвідувачів. Туристи можуть насолоджуватися красою і свободою міста, але не за будь-яку ціну. Ми повинні рішуче втрутитися", - сказав Денніс Боуткан з "Робітничої партії".

Халсема наголошувала, що вітрини борделів потрібно зачинити, тому що жінки, які працюють в районі червоних ліхтарів, стали туристичною пам'яткою. Натовпи приходять витріщатися на них.

Коли ідея про закриття району червоних ліхтарів вперше з'явилася, новоутворена група Red Light United стверджувала, що 90% зі 170 опитаних жінок, які працюють в борделях, відповіли, що хочуть працювати у вітринах вздовж каналу Сингел і на вулицях Де Валлен.

Читайте такожВ Амстердамі хочуть заборонити продаж марихуани туристам"Перенесення місць роботи - це не вихід. Тому що тоді клієнти не будуть знати, де можуть знайти секс-працівників. Халсема влаштує їм автобусні тури у Вестелійк-Хавенгебайд (район на північ від центру Амстердаму)?" - сказала газеті Het Parool одна з учасниць групи з псевдонімом Foxxy.

Однак, більшість депутатів міської ради погодилися, що перенесення району червоних ліхтарів необхідне, щоб змінити тип туристів, які приїжджають в Амстердам. Існує ще й друга пропозиція - заборонити туристам купувати марихуану в міських кофі-шопах. Однак, це рішення не отримало поки потрібної підтримки через страх, що торгувати "травичкою" почнуть незаконні дилери на вулицях.

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Переклад: Лесь Димань