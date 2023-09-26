Тепер порушнику загрожує солідний штраф.

У США чоловік звинуватив свою дружину в інциденті з ручною поклажею, який завадив йому пройти контроль безпеки в аеропорту і може призвести до штрафу в розмірі 15 тисяч доларів.

Як пише The Independent, офіцери управління транспортної безпеки (TSA) в Національному аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана в штаті Вірджинія виявили заряджений пістолет в ручній поклажі чоловіка, коли він проходив через сканер в аеропорту.

При цьому пасажир стверджував, що нічого не знав про наявність зброї, а саму нещасливу сумку спакувала його дружина.

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Водночас у TSA заявляють, що це вже шостий за три тижні випадок виявлення вогнепальної зброї в аеропорту. Всього в 2023 році на 262 з 430 контрольно-пропускних пунктів аеропортів США було виявлено 6542 одиниць вогнепальної зброї, 88% з яких виявилися зарядженим.

"Моя порада: збори на рейс мають починатися з абсолютно порожньої сумки, а всі мандрівники повинні збирати свою сумку самостійно, щоб не було сюрпризів, коли вони дістануться до нашого пункту пропуску. Немає розумного виправдання тому, що ви не знаєте, що носите в сумці небезпечну заряджену вогнепальну зброю", – прокоментував сумну статистику директор федеральної служби безпеки в Національному аеропорту Рейгана Джон Буш.

Видання також нагадало, що, згідно з правилами TSA, в США пасажирам дозволяється подорожувати з вогнепальною зброєю, проте вона має перевозитися тільки в зареєстрованому багажі. При цьому зброя повинна бути незарядженою і упакованою в "жорсткий футляр на замку", який варто пред'явити перед посадкою на стійці реєстрації авіакомпанії для декларування.

Як повідомляв УНІАН, раніше стюардеса авіакомпанії Aerolíneas Argentinas Даніела Карбоні зірвала рейс зі столиці Аргентини Буенос-Айреса в Майамі (США), сподіваючись перешкодити своєму колишньому хлопцеві та його новій коханій полетіти туди разом.

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