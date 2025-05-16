Пасажири зможуть відвідати цей вагон вже влітку.

Історичний залізничний вагон, в якому колись їздили сер Вінстон Черчилль та генерал Дуайт Ейзенхауер, було відновлено після більш ніж 50 років. Про це повідомляє The Independent.

Йдеться про вагон Пуллмана № 246 "Лідія", який було побудовано у 1924 році компанією Midland Railway Carriage & Wagon Company. Зазначається, що він був мобільним стратегічним центром під час вирішальних етапів планування Дня "Д" (термін у військовій справі, яким позначається день початку військової операції - УНІАН).

Вже пізніше цей вагон було використано для державного похорону Черчилля у 1965 році.

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Вже у 21 столітті команда Південно-Девонської залізниці повернула вагону "Лідія" його велич, відродивши символ минулої епохи залізничних подорожей.

"Збудований для престижної компанії Pullman, відомої у всьому світі завдяки таким культовим потягам, як "Східний експрес", вагон є рідкісним і відчутним зв'язком з воєнним минулим Британії та символом незламної майстерності", - підкреслив речник Південно-Девонської залізниці.

Вже з цього літа пасажири зможуть відвідати такий вагон. "Лідія" буде їздити лінією Південно-Девонської залізниці між Бакфастлі та Тотнесом. Під час цієї подорожі відвідувачі зможуть насолодитися мальовничою сільською місцевістю, стратегією воєнного часу Британії та спадщиною лідера нації.

"Завдяки своїй елегантності в стилі ар-деко та глибокому політичному і культурному резонансу, Pullman пропонує гостям подорож у саме серце британської історії. Повернення "Лідії" до активної експлуатації - це більше, ніж реставрація залізничного вагона, це відродження спадщини, яка визначила хід 20 століття. Повернення "Лідії" в експлуатацію Південно-Девонською залізницею гарантує, що ця унікальна пам'ятка світової історії буде не лише збережена, але й відроджена для нового покоління", - наголосив речник залізниці.

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Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що жінка народила прямо під час авіарейсу до Іспанії. Екіпажу літака довелося в останню хвилину змінити маршрут, аби доставити новонародженого на землю у Франції.

Як виявилось, жінці, у якої почалися пологи, допомогла член парламенту Бельгії Кетлін Депуртер. За її словами, у жінки були перейми кожні сім хвилин, і цього часу було б достатньо, щоб приземлитися.

"Але все відбувалося так швидко, що нам довелося облаштувати пологову палату в хвостовій частині літака, і вона народила там", - додала політик.

Також повідомлялось, що в Італії археологи виявили прихований палац, де колись могли жити Папи Римські. Як зазначили дослідники, стіни складалися з великих блоків цегли з вулканічної породи або туфу, які, ймовірно, використовувалися в інших спорудах, що більше не існують.

Водночас вчені припустили, що ці споруди можуть належати Патріархату - резиденції вождів, яка складалася з великої зали для прийомів, що називалася монументальною базилікою.

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