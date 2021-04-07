У МАУ переконані, що вакцинація пілотів і бортпровідників є стратегічно необхідною.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) виступає за необхідність внесення Кабінетом міністрів і Міністерством охорони здоров'я України пілотів і бортпровідників до переліку ключових професій, для яких передбачено першочергову вакцинацію від COVID-19 відповідно до існуючих міжнародних норм.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що нещодавно керівники Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Міжнародної організації праці (МОП), Міжнародної морської організації (ІМО), Міжнародної організації з міграції (МОМ) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підписали заяву, в якій закликають уряди визначити пріоритетними членів екіпажу авіакомпаній у своїх національних програмах вакцинації проти COVID-19 разом з іншими основними професіями.

«Однак досі план імунізації населення України від COVID-19, розроблений Міністерством охорони здоров'я, так і не передбачає першочергової вакцинації авіаційного персоналу», - наголосила прес-служба МАУ.

Генеральний директор (CEO) МАУ Євген Дихне переконаний, що вакцинація пілотів і бортпровідників є стратегічно необхідною.

«Цей крок важливий і для збереження кадрового потенціалу авіації, і з точки зору посилення захисту від поширення вірусу, який більше року тримає авіаринок на колінах. З огляду на це, ми в МАУ готові виступати не інакше, як послами вакцинації в Україні», - цитує прес-служба слова Дихне.

Прес-служба окремо зазначила, що Україна взяла на себе зобов'язання в рамках конвенцій Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) дотримуватися її нормативів і рекомендацій.

«ІАТА своєю чергою поділяє заклик до вакцинації льотного персоналу цивільної авіації в пріоритетному порядку. Така позиція відображає місце і роль авіаційного транспорту і задіяного в забезпеченні льотної діяльності персоналу як на світовому ринку транспорту, так і в цілому в системі глобальної торгівлі. Відповідно, відсутність авіаційного персоналу серед критично важливих категорій в ході нарощування темпів вакцинації у світовому масштабі є неприпустимою», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у січні авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» звернулася до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією переглянути і затвердити нові правила в'їзду в Україну вакцинованих осіб за наявності фізичного або електронного сертифіката про щеплення від COVID-19.

Однак, очевидно, пропозиція так і залишилася без розгляду. Більше того, 22 березня 2021 року Кабінет міністрів України змінив правила в'їзду в країну. Тепер всі без винятку пасажири, які прибувають в Україну з будь-яких інших країн, повинні надати негативний тест на коронавірус. Це стосується і вакцинованих іноземців.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець