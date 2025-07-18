Протяжність нового маршруту становить 2,3 км, і він поєднує в собі оздоровчий та рекреаційний потенціали.

У курортному селищі Східниця на Львівщині відкрили нову оздоровчу екостежку "Респект – Гаївка", повідомили у пресслужбі Східницької територіальної громади.

"Ця стежка – приклад того, як ми можемо поєднати туризм, оздоровлення та любов до природи. Вона відкриває ще одну унікальну можливість для гостей та мешканців Східниці оздоровитися й відчути справжню силу Карпат... Повірте, вона подарує не лише естетичну насолоду, а й відчуття внутрішнього спокою та сили", – заявив селищний голова Східниці Іван Піляк.

Зазначається, що протяжність нового маршруту становить 2,3 км, і він поєднує в собі оздоровчий та рекреаційний потенціали.

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Зокрема, стежка проходить повз джерела мінеральних вод №5 та №6, через відпочинкову галявину "Гаївка" до водоспаду "Чотири копитця".

Одночасно на маршруті туристам відкриваються неймовірні панорамні краєвиди на Карпати, також на шляху можна освіжитися прохолодою гірської річки.

При цьому стежка також розрахована на туристів з обмеженими можливостями.

"Ми дуже раді, що сьогодні можемо презентувати громаді та гостям Східниці нову екостежку, яка поєднує природну красу, оздоровлення й доступність. Важливо, що ця ініціатива створена з урахуванням принципів сталого розвитку і з повагою до природного середовища. Особливо хочу підкреслити, що маршрут вже адаптовано для людей з інклюзією – це наш пріоритет. Ми працюємо над тим, щоб кожен, незалежно від фізичних можливостей, мав змогу відчути силу Карпат, насолодитися природою й знайти тут спокій", – прокоментував директор НПП "Сколівські Бескиди" Василь Приндак.

Одночасно він анонсував відкриття ще двох великих рекреаційних зон з повноцінною інклюзивною інфраструктурою найближчим часом.

Інші нові пішохідні маршрути в Карпатах

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Львівській ОВА анонсували появу низки нових туристичних маршрутів. Один з них планували прокласти з Трускавця на Орів.

Тим часом, на початку 2025 року на Вижниччині Чернівецької області з'явилася екологічна стежка "До Вартових Недеї", що простягається від села Мигово до селища Берегомет.

Водночас на старті літнього туристичного сезону 2025 року в Державній службі з надзвичайних ситуацій України нагадали про правила відпочинку в горах.

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