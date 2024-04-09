Експерти прогнозують, що туристів в Італії в 2024 році стане ще більше.

Італія вже давно вважається однією з найпопулярніших серед туристів країн світу, і, за прогнозами аналітиків, саме нею найбільше у 2024 році цікавитимуться мандрівники, які бажають відпочити в Європі.

Зрозуміло, такий інтерес не минає безслідно. Найпопулярніші напрямки в Італії, як-от Рим, Венеція, острів Капрі або узбережжя Амальфі, вже давно страждають від надмірного туризму, що завдає незручностей як самим туристам, так і місцевим жителям. Перші обурюються через те, що через величезні натовпи і черги вони не можуть повноцінно насолодитися відпочинком, а другі обурені тим, що порушується їхній звичний уклад життя і зростають ціни. На цій хвилі багато популярних туристичних міст Італії вводять різного роду обмеження для туристів. Наприклад, Венеція і зовсім зробила вхід у місто платним.

Ба більше, згідно зі свіжим дослідженням Srm-Intesa, туристів в Італії стане ще більше – у 2024 році очікується зростання кількості гостей на 3,6%, а загальне число відвідувань досягне 447 мільйонів. Наприклад, тільки на Півдні та на островах країни очікується 85,2 мільйона відвідувачів, пише L'Unione Sarda.

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Цілком логічно, що в ситуації, що склалася, мандрівники починають цікавитися іншими, поки ще не настільки забитими туристами регіонами Італії. Так, аналітики Srm-Intesa зазначають, що особливий інтерес проявляється до трьох регіонів.

1. Острів Сардинія. Цей острів, розташований на захід від Апеннінського півострова між Сицилією і Корсикою, є другим за величиною островом Середземного моря. Сардинія володіє морським узбережжям завдовжки понад 1800 км, а найбільшою курортною зоною на острові є Смарагдовий Берег (Коста-Смеральда).

Білий пісок з пляжів вважається надбанням Сардинії, його категорично заборонено брати з собою – продаж піску, гальки і черепашки карається штрафами.

Серед визначних пам'яток регіону – архітектурні пам'ятки різних епох: доісторичні нураги і "могили гігантів", некрополі фінікійців, амфітеатри і терми римлян, вежі та фортеці пізанців і генуезців, романські церкви, готичні та барокові собори.

На Сардинії середня температура взимку тримається на рівні 10 градусів тепла, тому відпочивати там комфортно в будь-яку пору року, якщо ви зацікавлені не тільки в пляжному відпочинку.

2. Регіон Апулія. Це найсхідніша область Італії, а її адміністративним центром є місто Барі. Область омивається Адріатичним та Іонічним морями і має найдовшу берегову лінію серед континентальних областей.

Серед найвідоміших визначних пам'яток регіону – комуна Альберобелло недалеко від Барі, знаменита завдяки своїм унікальним спорудам – труллам, занесеним до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ви напевно бачили на фото ці білі будиночки з конічними дахами.

В Апулії середземноморський клімат, а тому навіть взимку середня температура там тримається на рівні близько 9 градусів тепла.

3. Регіон Кампанья. Найвідоміші міста регіону – Неаполь і Салерно. Також тут розташований знаменитий вулкан Везувій і руїни сумнозвісного давньоримського міста Помпеї.

Регіон знаменитий своїми кулінарними традиціями – саме тут придумали піцу. При цьому в Кампаньї досить приємні ціни.

Ще один цікавий факт про регіон – там проживає одна з найбільших в Італії українських діаспор, а тому там досить часто можна почути на вулицях українську мову.

Клімат у Кампаньї теплий – там цілком комфортно гуляти навіть узимку.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Travel Off Path склало список із напрямків у найпопулярніших туристичних країнах Європи – Хорватії, Іспанії, Італії та Греції, де можна уникнути натовпів влітку 2024 року, водночас не втративши в якості.

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