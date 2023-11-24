Йдеться про 29 днів у період з квітня по середину липня 2024 року.

Міська влада Венеції визначила дати в 2024 році, в які з туристів буде стягуватися раніше анонсована плата за вхід.

Як пише CNN, йдеться про 29 днів у період з квітня по середину липня 2024 року. Зокрема, заплатити доведеться тим, хто приїде на один день в місто з 26 квітня по 5 травня, далі збір буде стягуватися кожні суботу та неділю до 14 липня. Саме цей час вважається піковим туристичним періодом для Венеції.

Як працюватиме плата за вхід до Венеції

Плата, яка складе фіксовану суму 5 євро, буде стягуватися з усіх, хто в'їжджає в місто без бронювання на ніч (або звільнення від неї) з 8:30 до 16:00.

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Управління програмою буде здійснюватися через онлайн-платформу, яка буде генерувати квитки з QR-кодом, що підтверджують оплату або звільнення від неї. У місті також будуть кіоски для оплати збору.

Всі відвідувачі міста, в тому числі ті, хто претендує на звільнення від сплати збору, повинні будуть пройти онлайн-реєстрацію з 16 січня 2024 року.

Хто повинен заплатити

Платити доведеться всім туристам від 14 років і старше, які не залишаються в місті на ніч. Але навіть нічліжним гостям доведеться зареєструватися онлайн, щоб отримати QR-код, що підтверджує звільнення.

Від сплати збору звільнятимуться

жителі міста і люди, що народилися у Венеції

люди, які володіють нерухомістю в місті

студенти та люди, які працюють у Венеції

ті, хто приїжджає в місто у справах або на короткострокове навчання

туристи, які зупиняються на ніч в місті, адже вони вже платять міський податок

туристи, які ночують у муніципалітеті Венеція за межами міста

діти до 14 років і люди з інвалідністю разом з їхніми опікунами

Всі вони повинні будуть зареєструватися на онлайн-платформі, щоб отримати відповідний QR-код. Для низки категорій він буде дійсний протягом року.

Також від збору звільнять тих, хто подорожує на більшість островів лагуни, включаючи туристичні центри Мурано і Бурано, а також Лідо, де розташовані міські пляжі. Однак більшості відвідувачів все одно доведеться заплатити збір, оскільки найчастіше вони прибувають на острови на поромах з центру міста.

Також платити не будуть люди, які проїжджають транзитом через площу Пьяццале Рома (кінцева автобусна зупинка), Тронкетто або вокзал Маріттіма (де досі пришвартовуються невеликі круїзні лайнери), якщо вони не перетнуть кордон "Старого міста".

Як контролюватимуть сплату збору

Буде сім основних точок доступу та перевірки квитків, включаючи аеропорт, залізничні та автобусні станції, порт Фузіна, а також набережні Фондаменте-Нове та Ріва-дельї-Скьявоні, де причалюється безліч човнів. При цьому міська влада зазначила, що це будуть не єдині контрольно-пропускні пункти, але поки неясно, де будуть знаходитися інші.

Штрафи за несплату збору будуть варіюватися від 50 до 300 євро з людини.

Відзначимо, Венеція стала першим у світі містом, що вирішило ввести плату за вхід для туристів. Таким чином міська влада хоче спонукати туристів, які приїжджають в місто на день, вибирати непікові дати.

Як раніше повідомляв УНІАН, відразу кілька туристичних експертів внесли Венецію в список локацій, від відвідування яких варто відмовитися в 2024 році. І справа не в тому, що за вхід в місто доведеться заплатити, а тому що таке нововведення навряд чи зупинить потоки туристів в місто – воно як і раніше буде переповненим.

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