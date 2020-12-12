Захід спрямований на стимулювання економіки шляхом подвоєння числа іноземних туристів, які прибувають в країну.

Влада Таїланду має намір повернути туристичні візи після прибуття.

Уточнюється, що візи будуть доступні туристам з 56 країн, повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал Travel Daily

Крім того, за його даними, місцева влада планує збільшити термін дії віз з 30 до 45 днів, щоб мандрівники могли пройти в країні 14-денний карантин.

На сьогодні Таїланд видає лише довгострокові візи типу TR і STV, для отримання яких потрібно дотримати низки умов - зокрема, підтвердити платоспроможність та наявність медичної страховки на суму 100 тис. доларів.

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Туристам, які прибувають в країну, також необхідно мати ПЛР-тест на коронавірус, а після прильоту провести 14 днів на карантині в одному зі схвалених урядом готелів.

Як наголошується, міра спрямована на стимулювання економіки коштом подвоєння кількості іноземних мандрівників. У міністерстві охорони здоров'я Таїланду впевнені, що зможуть стримати поширення COVID-19.

Нагадаємо, раніше влада Таїланду хочуть збільшити витрати відвідувачів країни на тлі зниження масового туризму.

Карантин в різних країнах

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Автор: УНІАН