Рейси виконуватимуться щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня цього року запускає рейси з Києва в турецький Ізмір і назад.

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Про це повідомила прес-служба перевізника.

«З 27 травня 2021 року авіакомпанія SkyUp відкриває польотну програму у напрямку Київ - Ізмір - Київ», - йдеться у повідомленні.

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Відзначимо, на даний момент прямі рейси з Києва в Ізмір виконує тільки турецький лоукостер Pegasus Airlines.

Ізмір, розташований на узбережжі Егейського моря, є доволі популярним літнім туристичним напрямком. Втім, варто відзначити, що незважаючи на те, що місто знаходиться на самому березі моря - можливостей для пляжного відпочинку в самому Ізмірі немає. Але навколо Ізміра розташована величезна кількість пляжів з прекрасним білим піском, в тому числі знамениті пляжі Чешме.

Крім того, в самому Ізмірі велика кількість історичних пам'яток - місто було засноване ще древніми греками, потім завойоване римлянами і перебудоване Олександром Македонським, а в XV столітті увійшло до складу Османської імперії.

Плани SkyUp на літо 2021

У березні Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати польоти за 10 курортних маршрутів, всі з них є чартерними.

У квітні Державна авіаційна служба України дозволила SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва в Бодрум (Туреччина), в Гельсінкі (Фінляндія) і зі Львова в Баку (Азербайджан).

У квітні-травні українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва, Харкова та Запоріжжя до Ларнаки (Кіпр).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець