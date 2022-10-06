Серед іншого, при складанні рейтингу враховувалися клімат, стан пляжів і особливості місцевої кухні.

Греція визнана країною з найкращими в світі умовами для відпочинку з дітьми.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Airport Parking Reservations, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Друге місце в рейтингу дісталося Туреччині, а третє – Португалії.

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Серед іншого, при складанні рейтингу враховувалися клімат, стан пляжів і особливості місцевої кухні у різних країнах.

Також укладачі рейтингу враховували ситуацію з безпекою і кількість готелів, що пропонують умови для розміщення з дітьми, в тій чи іншій країні.

Як повідомляв УНІАН, раніше завдяки даним від туристичного додатку Bounce вдалося встановити найбезпечніші країни для жінок, які подорожують поодинці. Лідерство тут здобула Ірландія, за нею пішли Австрія та Норвегія.

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