Прикордонний контроль діятиме наступні півроку.

Влада Австрії продовжила прикордонний контроль з Угорщиною та Словенією на шість місяців. Рішення прийняли через біженців з України.

Про це пише видання Kurier.

Зазначається, що прикордонний контроль продовжили через війну в Україні, що призвела до хвилі міграції, яку використовують злочинці для контрабанди зброї.

"Слід побоюватися, що без прикордонного контролю зброя із зони бойових дій також потрапить на внутрішній чорний ринок й опиниться в руках кримінальних або екстремістських організацій в Австрії", - заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер.

Крім того, австрійська влада побоюється, що ситуацію, що склалася можуть використовувати терористи, ісламісти та джихадисти, тому "без внутрішнього прикордонного контролю існує серйозна загроза внутрішній безпеці Австрії".

Варто відзначити, що прикордонний контроль ввели у 2015 році через міграційну кризу. Тепер він діятиме до 11 листопада поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Чехії посилить паспортний контроль біженців і надасть допомогу тільки тим, хто рятується від війни та перетнув кордон України. Міністерство внутрішніх справ вирішило ввести цей захід після заяви про те, що групи ромів з подвійним угорсько-українським громадянством в'їжджають в країну з Угорщини, а не з України, щоб отримати допомогу.

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