Документ має на меті удосконалити візові процедури.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо оформлення іноземцям біометричних українських віз.

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Закон «Про внесення змін до закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз» № 1328-ІХ Верховна Рада ухвалила 4 березня 2021 року.

Українські візи для іноземців: що передбачає закон

Згідно із законом, іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати в установленому Кабінетом міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством.

Неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи.

Документ має на меті удосконалити візові процедури і запровадити оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності.

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Автор: Тамара Отовська