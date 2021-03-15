Польоти будуть виконуватися по понеділках, середах і п'ятницях.

Українська авіакомпанія «Мотор Січ» з 12 квітня запускає новий рейс між Києвом і Чернівцями.

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Про це повідомила прес-служба перевізника на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що польоти виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

«Виліт з міжнародного аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського («Жуляни») о 20:10, прибуття до Чернівців о 21:15. Виліт з міжнародного аеропорту «Чернівці» о 07:00, прибуття до Києва о 08:15», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Мотор Січ» є структурним підрозділом публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» - одного з провідних підприємств світу з розроблення, виробництва, ремонту та обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. На сьогодні авіакомпанія оперує флотом з 9 літаків, виконуючи регулярні пасажирські міжнародні та внутрішні рейси, пасажирські та вантажні чартерні рейси, а також спеціальні рейси, що забезпечують діяльність головного підприємства. Базовим аеропортом авіакомпанії є міжнародний аеропорт «Запоріжжя».

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Автор: Павло Степанець