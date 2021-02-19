В Грузії розглядають можливості відкриття кордонів і для українців за умови надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Грузія готується пом’якшити коронавірусні правила в’їзду, щоб допускати українських туристів.

Читайте такожГрузія дозволить в'їзд усім, хто матиме щеплення від коронавірусуПро це "Європейській правді" стало відомо із власних джерел. "Грузинський уряд планує запровадити окремі правила, які дозволять в’їзд також нашим громадянам. Є навіть сподівання, що це станеться вже в березні", - йдеться у матеріалі.

За даними джерел видання, в Грузії розглядають можливості відкриття кордонів і для українців за умови надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Як відомо, вже зараз аеропорт Тбілісі відкрили для громадян кількох найбезпечніших країн ЄС, а також для всіх іноземців, вакцинованих від COVID-19, у тому числі "Спутником V", яким роблять щеплення в РФ.

"Ситуація, за якої Грузія буде пускати росіян, але не пускатиме українців, виглядатиме неправильно", - заявив "ЄвроПравді" співрозмовник, близький до урядових кіл.

Тож якщо в Грузії не буде різкого стрибка захворюваності, грузинський уряд планує розглянути питання допуску українців у березні.

Грузія зберігала кордони закритими весь минулий рік, намагаючись уберегтися від пандемії. Для країни, де частка доходів від туризму лише за офіційними даними сягає майже 20% ВВП, ця помилка була болючою, і повторювати її там не планують, йдеться у матеріалі видання.

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Автор: УНІАН