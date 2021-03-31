Вимога тимчасова і буде переглянута 1 травня.

Уряд Ісландії змінив правила в’їзду для туристів з 1 квітня, додавши вимоги про тести на коронавірус та карантин.

Читайте такожІсландія відкривається для всіх вакцинованих туристівЯк повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду країни, Ісландія з 18 березня дозволила в'їзд всім туристам, які мають докази вакцинації від коронавірусу. Проте тепер країна оновила правила в'їзду, які стосуються як громадян країн Євросоюзу та Шенгену, так і громадян інших країн.

Зокрема, з 1 квітня діти, народжені у 2005 році або пізніше, повинні проходити тестування на кордонах Ісландії.

Туристи, які подають сертифікат про вакцинацію або довідку про перенесений коронавірус, після прибуття до країни повинні будуть пройти один тест. Вони не зобов’язані перебувати накарантині, але повинні чекати результату тестування у своєму місці перебування. Вимога тимчасова і буде переглянута 1 травня.

Мандрівники, які прибувають з певних визначених зон ризику, повинні перебувати на карантині або ізолюватися в карантинному закладі. Це стосується мандрівників з країн, де 14-денний рівень випадків зараження перевищує 500 на 100 тис. жителів, або де недостатньо інформації (сірі зони), згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань. Очікується, що наступне оновлення списку відбудеться 9 квітня.

Усі мандрівники повинні попередньо зареєструвати дату свого виїзду, якщо вона відома, до прибуття у країну.

З 11 квітня з мандрівників стягуватиметься плата за перебування в карантинному закладі. Плата складатиме 10 тис. ісландських крон (67 євро) за ніч за номер, включаючи харчування.

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Автор: Ірина Погоріла