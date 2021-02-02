Нові вимоги запроваджуються через несприятливий розвиток пандемії та побоювання щодо поширення нових мутацій коронавірусу.

У Чехії з 5 лютого починають діяти нові правила, які стосуються в’їзду іноземців до країни в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

До так званого "семафора" – країн, громадяни яких за умовами перетину чеського кордону розділені на червону, помаранчеву й зелену зони, додається ще темно-червона зона.

До "темно-червоної" зони входять країни з високим ризиком інфікування коронавірусом, зокрема Іспанія, Велика Британія, Фінляндія, Греція, Норвегія, Ісландія, Угорщина, а також так звані "треті" країни, серед них Україна, Грузія, Білорусь, Росія, Таджикистан, Об’єднані Арабські Емірати.

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Громадяни з цих країн при перетині кордону будуть зобов’язані пред’явити негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин, заповнити формуляр, а також пройти 10-денний карантин. Тривалість карантину можна скоротити, пройшовши повторний тест на COVID-19 з негативним результатом.

Нові вимоги до в’їзду іноземців до Чехії, як зазначає Міністерство закордонних справ Чехії, запроваджуються "з огляду на несприятливий розвиток пандемії та побоювання щодо поширення нових мутацій коронавірусу".

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Автор: Леся Лещенко