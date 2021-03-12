Всі рейси здійснюються згідно з розкладом.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі в умовах негоди (снігопад і вітер), всі рейси здійснюються згідно з розкладом.

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Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі аеропорту.

«Аеропорт працює в штатному режимі. Зараз рейси здійснюються відповідно до розкладу», - повідомила прес-служба.

Снігопад у Києві 12 березня

Вдень 12 березня 2021 року Київ накрив сильний снігопад, який, за прогнозами синоптиків, триватиме весь день і половину ночі.

При цьому мер столиці Віталій Кличко запропонував керівникам підприємств і організацій Києва скоротити сьогодні робочий день через негоду.

Крім того, до Києва з 17:00 через негоду тимчасово обмежать в'їзд великогабаритного транспорту.

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Автор: Павло Степанець