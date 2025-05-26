Серед інших, до списку потрапили локації в Іспанії, Франції, Італії, Туреччині, Мексиці, Японії, Індонезії та Таїланді.

Багато людей обирають для відпустки відомі місця, вважаючи, що там вони будуть у безпеці від злочинності та хвороб, водночас уникаючи місць, які, на їхню думку, можуть бути більш "проблемними". Однак експерти з подорожей попереджають, що деякі з найпопулярніших місць насправді є найнебезпечнішими.

Британське видання The Mirror зібрало думки низки експертів з подорожей і встановило, що, зокрема, на туристів чекає чимало ризиків в містах Іспанії, Франції, Італії, Туреччини, Мексики, Японії, Індонезії та Таїланду.

"Місця, які вважаються безпечними, але не є такими, включають популярні міста, такі як Париж і Барселона. Я чула так багато жахливих історій від мандрівників у цих містах, і я також була об'єктом злочинів у цих містах – це всюди, і тим не менш, це майже не обговорюється. Групи кишенькових злодіїв і шахраїв часто працюють із туристичними натовпами в цих популярних містах", – заявила Діана Пенг із Just Wanderlust.

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Вона додала, що злочинці в таких містах зазвичай користуються тим, що туристи втрачають пильність, намагаючись зорієнтуватися в невідомому місті, розглядаючи визначні пам'ятки або відволікаючись на фото – це робить їх дуже легкою здобиччю.

Погодився з нею з приводу ситуації з безпекою в Парижі та Барселоні й Патрік Фаррелл із Viceroy Bali.

"Такі міста, як Париж і Барселона, самі по собі гарні, але вони дійсно становлять певну загрозу безпеці. У цих двох містах високий ризик кишенькових крадіжок і шахрайства з туристами. Я завжди раджу ознайомитися з рекомендаціями уряду щодо подорожей, і дуже корисно поговорити з кимось, хто знає місто", – зазначив він.

Також експерт звернув увагу на ситуацію з безпекою на популярних мексиканських курортах.

"Такі регіони, як Канкун і Акапулько в Мексиці, змушують мене думати, що вони безпечні, хоча насправді це не так. Я приймав клієнтів, які бронювали там розкішні оздоровчі ретріти, але за межами курортних зон вони стикалися з непередбачуваними проблемами безпеки", – пояснив Фаррелл.

Зі свого боку Росс Томпсон із Covac Global відніс до списку небезпечних Неаполь в Італії і Токіо в Японії, які схильні до величезних сейсмічних і геологічних ризиків.

"Неаполь розташований недалеко від Везувію – діючого вулкана, виверження якого востаннє відбулося 1944 року... Токіо розташований у великій сейсмічній зоні, де землетрус або цунамі може вдарити не тільки по Токіо, а й по багатьох інших японських містах, які часто відвідують, без попередження, спричинивши масові руйнування", – пояснив експерт.

Крім того, Томпсон звернув увагу на приховані ризики на тлі політичної ситуації в тій чи іншій країні. Як приклад він навів Туреччину.

"Навіть якщо вони кажуть, що вони гостинні для західних туристів, у них можуть бути менш помітні політичні або громадянські чвари як усередині країни, так і за її межами. Згадайте спробу перевороту в Туреччині 2016 року, коли опозиція фактично захопила аеропорти, мости та медіа-об'єкти, а танки та винищувачі заполонили міста і небо", – зазначив він.

Також Росс попередив про загрозу викрадень у популярних містах Мексики та ризик захворювань у Західній Африці, Таїланді та Бразилії.

Особливо в цьому контексті він виділив острів Балі в Індонезії, оточений діючими вулканами, що перебуває під загрозою політичних потрясінь, а також є домівкою "безлічі екзотичних хвороб, включно з лихоманкою денге, малярією і тифом".

"А коли трапляється катастрофа – ви перебуваєте на острові, й ви, як і всі інші, хочете звідти вибратися", – додав експерт.

Експерт із подорожей Крістіан Петцольд із BCN Travel погодився з колегами щодо Мексики.

"Мексика – загальновідомий приклад. Такі міста, як Канкун, Плайя-дель-Кармен і Тулум, є туристичними притулками: пишність і творчість в одній особі. Однак в останні кілька років періодичні конфлікти злочинних угруповань торкнулися навіть цих святилищ туризму, деякі з них – прямо в безпосередній близькості від туристичних зон", – пояснив він.

Також Петцольд зазначив, що туристи ризикують стати жертвами дрібних злочинів у столицях Франції та Італії – Парижі та Римі.

"Париж, хоча і є одним із найвідвідуваніших міст, відомий дрібними злочинами навколо вокзалу Гар-дю-Нор, Монмартра та Ейфелевої вежі. Кишенькові крадіжки там вважаються майже витонченим мистецтвом, тоді як протести та страйки непередбачувано порушують роботу транспорту та міських служб. Я завжди рекомендую гостям носити сумки через плече, остерігатися незнайомців, які надто швидко стають надміру доброзичливими, і тримати очі та вуха відкритими для місцевих новин", – закликав експерт, додавши, що схожа атмосфера панує і в Римі.

"Не дивлячись на те, що він багатий історією та культурою, вокзал Терміні та деякі місця біля Ватикану приваблюють шахраїв і злодіїв: від фальшивих послужливих місцевих жителів до тих, хто пропонує браслети дружби або петиції, звичайна практика відволікання уваги та пограбування", – пояснив він.

Крім того, він закликав туристів бути обережними в Таїланді.

"Таїланд являє собою цікавий випадок. Загалом він безпечний і всесвітньо відомий своєю гостинністю, але гості мають бути обережними з певними видами транспорту, особливо тук-туками і мототаксі, які часто не регулюються. Деякі острови, такі як Ко Тао, опинилися в центрі уваги через низку смертей туристів, які залишилися нерозкритими на тлі галасу про місцеву корупцію. Коли справа доходить до політичних розбіжностей у Бангкоку, протести, як правило, загострюються відносно швидко, тим самим миттєво кидаючи відчуженого туриста в гущу демонстрацій", – пояснив Петцольд.

Як уберегти себе від небезпеки за кордоном

При цьому експерти дали туристам низку рекомендацій, як уберегти себе від небезпеки в популярних містах:

Вивчіть пункт призначення : дізнайтеся місцеві закони, звичаї та будь-які проблеми безпеки (злочинність, погода, політична нестабільність тощо). Оформіть туристичну страховку : переконайтеся, що вона покриває надзвичайні ситуації зі здоров'ям, скасуваннями, крадіжками та активностями. Скопіюйте важливі документи : збережіть цифрові та друковані копії паспорта, туристичної страховки, візи та екстрених контактів. Слідкуйте за своїм оточенням : уникайте прогулянок наодинці вночі в незнайомих або погано освітлених місцях, остерігайтеся кишенькових злодіїв, особливо в людних місцях (туристичні точки, громадський транспорт). Захистіть свої цінні речі : використовуйте поясну сумку або потаємний гаманець для зберігання грошей, документів та інших цінних речей, тоді як дорогі прикраси та непотрібні гаджети краще залишайте вдома або в сейфі. Використовуйте надійний транспорт: користуйтеся офіційними таксі, додатками для поїздок або громадським транспортом, де це безпечно, і не подорожуйте автостопом. Будьте обережні з алкоголем : пийте помірковано і ніколи не залишайте напої без нагляду, а також не приймайте напої від незнайомців. Вивчайте місцеві закони та етикет : дотримуйтесь дрес-коду, особливо в релігійних або консервативних районах. Знайте, що незаконно : наприклад, вейпінг у Таїланді, жувальна гумка в Сінгапурі. Знайте номери екстрених служб : не у всіх країнах використовуються номери 112 або 999, тому варто заздалегідь знайти місцевий номер екстреної служби. Підготуйте ліки : візьміть із собою достатню кількість прописаних ліків із копією рецепта, а також перевірте, чи є ваші ліки законними в країні призначення. Вивчіть ризики для здоров'я : перед поїздкою в екзотичні місця проконсультуйтеся з лікарем щодо необхідних щеплень і ліків. Уникайте небезпечної їжі/води : у районах із підвищеним ризиком вживайте бутильовану воду та уникайте вуличної їжі, яка не була свіжоприготованою. Залишайтеся на зв'язку : придбайте місцеву SIM-картку або тарифний план роумінгу, а також поділіться з близькими своїм маршрутом і щоденно зв'язуйтеся з кимось удома. Завантажте основні додатки : карти, перекладач, конвертор валют, місцевий транспорт, пошук посольств і все інше, що може вам допомогти в поїздці.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти-розслідувачі газети Le Parisien встановили, що деякі паризькі кафе і ресторани подають туристам дешеве вино, найчастіше побакально, але стягують з них преміальну ціну.

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