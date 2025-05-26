Багато людей обирають для відпустки відомі місця, вважаючи, що там вони будуть у безпеці від злочинності та хвороб, водночас уникаючи місць, які, на їхню думку, можуть бути більш "проблемними". Однак експерти з подорожей попереджають, що деякі з найпопулярніших місць насправді є найнебезпечнішими.
Британське видання The Mirror зібрало думки низки експертів з подорожей і встановило, що, зокрема, на туристів чекає чимало ризиків в містах Іспанії, Франції, Італії, Туреччини, Мексики, Японії, Індонезії та Таїланду.
"Місця, які вважаються безпечними, але не є такими, включають популярні міста, такі як Париж і Барселона. Я чула так багато жахливих історій від мандрівників у цих містах, і я також була об'єктом злочинів у цих містах – це всюди, і тим не менш, це майже не обговорюється. Групи кишенькових злодіїв і шахраїв часто працюють із туристичними натовпами в цих популярних містах", – заявила Діана Пенг із Just Wanderlust.
Вона додала, що злочинці в таких містах зазвичай користуються тим, що туристи втрачають пильність, намагаючись зорієнтуватися в невідомому місті, розглядаючи визначні пам'ятки або відволікаючись на фото – це робить їх дуже легкою здобиччю.
Погодився з нею з приводу ситуації з безпекою в Парижі та Барселоні й Патрік Фаррелл із Viceroy Bali.
"Такі міста, як Париж і Барселона, самі по собі гарні, але вони дійсно становлять певну загрозу безпеці. У цих двох містах високий ризик кишенькових крадіжок і шахрайства з туристами. Я завжди раджу ознайомитися з рекомендаціями уряду щодо подорожей, і дуже корисно поговорити з кимось, хто знає місто", – зазначив він.
Також експерт звернув увагу на ситуацію з безпекою на популярних мексиканських курортах.
"Такі регіони, як Канкун і Акапулько в Мексиці, змушують мене думати, що вони безпечні, хоча насправді це не так. Я приймав клієнтів, які бронювали там розкішні оздоровчі ретріти, але за межами курортних зон вони стикалися з непередбачуваними проблемами безпеки", – пояснив Фаррелл.
Зі свого боку Росс Томпсон із Covac Global відніс до списку небезпечних Неаполь в Італії і Токіо в Японії, які схильні до величезних сейсмічних і геологічних ризиків.
"Неаполь розташований недалеко від Везувію – діючого вулкана, виверження якого востаннє відбулося 1944 року... Токіо розташований у великій сейсмічній зоні, де землетрус або цунамі може вдарити не тільки по Токіо, а й по багатьох інших японських містах, які часто відвідують, без попередження, спричинивши масові руйнування", – пояснив експерт.
Крім того, Томпсон звернув увагу на приховані ризики на тлі політичної ситуації в тій чи іншій країні. Як приклад він навів Туреччину.
"Навіть якщо вони кажуть, що вони гостинні для західних туристів, у них можуть бути менш помітні політичні або громадянські чвари як усередині країни, так і за її межами. Згадайте спробу перевороту в Туреччині 2016 року, коли опозиція фактично захопила аеропорти, мости та медіа-об'єкти, а танки та винищувачі заполонили міста і небо", – зазначив він.
Також Росс попередив про загрозу викрадень у популярних містах Мексики та ризик захворювань у Західній Африці, Таїланді та Бразилії.
Особливо в цьому контексті він виділив острів Балі в Індонезії, оточений діючими вулканами, що перебуває під загрозою політичних потрясінь, а також є домівкою "безлічі екзотичних хвороб, включно з лихоманкою денге, малярією і тифом".
"А коли трапляється катастрофа – ви перебуваєте на острові, й ви, як і всі інші, хочете звідти вибратися", – додав експерт.
Експерт із подорожей Крістіан Петцольд із BCN Travel погодився з колегами щодо Мексики.
"Мексика – загальновідомий приклад. Такі міста, як Канкун, Плайя-дель-Кармен і Тулум, є туристичними притулками: пишність і творчість в одній особі. Однак в останні кілька років періодичні конфлікти злочинних угруповань торкнулися навіть цих святилищ туризму, деякі з них – прямо в безпосередній близькості від туристичних зон", – пояснив він.
Також Петцольд зазначив, що туристи ризикують стати жертвами дрібних злочинів у столицях Франції та Італії – Парижі та Римі.
"Париж, хоча і є одним із найвідвідуваніших міст, відомий дрібними злочинами навколо вокзалу Гар-дю-Нор, Монмартра та Ейфелевої вежі. Кишенькові крадіжки там вважаються майже витонченим мистецтвом, тоді як протести та страйки непередбачувано порушують роботу транспорту та міських служб. Я завжди рекомендую гостям носити сумки через плече, остерігатися незнайомців, які надто швидко стають надміру доброзичливими, і тримати очі та вуха відкритими для місцевих новин", – закликав експерт, додавши, що схожа атмосфера панує і в Римі.
"Не дивлячись на те, що він багатий історією та культурою, вокзал Терміні та деякі місця біля Ватикану приваблюють шахраїв і злодіїв: від фальшивих послужливих місцевих жителів до тих, хто пропонує браслети дружби або петиції, звичайна практика відволікання уваги та пограбування", – пояснив він.
Крім того, він закликав туристів бути обережними в Таїланді.
"Таїланд являє собою цікавий випадок. Загалом він безпечний і всесвітньо відомий своєю гостинністю, але гості мають бути обережними з певними видами транспорту, особливо тук-туками і мототаксі, які часто не регулюються. Деякі острови, такі як Ко Тао, опинилися в центрі уваги через низку смертей туристів, які залишилися нерозкритими на тлі галасу про місцеву корупцію. Коли справа доходить до політичних розбіжностей у Бангкоку, протести, як правило, загострюються відносно швидко, тим самим миттєво кидаючи відчуженого туриста в гущу демонстрацій", – пояснив Петцольд.
Як уберегти себе від небезпеки за кордоном
При цьому експерти дали туристам низку рекомендацій, як уберегти себе від небезпеки в популярних містах:
- Вивчіть пункт призначення: дізнайтеся місцеві закони, звичаї та будь-які проблеми безпеки (злочинність, погода, політична нестабільність тощо).
- Оформіть туристичну страховку: переконайтеся, що вона покриває надзвичайні ситуації зі здоров'ям, скасуваннями, крадіжками та активностями.
- Скопіюйте важливі документи: збережіть цифрові та друковані копії паспорта, туристичної страховки, візи та екстрених контактів.
- Слідкуйте за своїм оточенням: уникайте прогулянок наодинці вночі в незнайомих або погано освітлених місцях, остерігайтеся кишенькових злодіїв, особливо в людних місцях (туристичні точки, громадський транспорт).
- Захистіть свої цінні речі: використовуйте поясну сумку або потаємний гаманець для зберігання грошей, документів та інших цінних речей, тоді як дорогі прикраси та непотрібні гаджети краще залишайте вдома або в сейфі.
- Використовуйте надійний транспорт: користуйтеся офіційними таксі, додатками для поїздок або громадським транспортом, де це безпечно, і не подорожуйте автостопом.
- Будьте обережні з алкоголем: пийте помірковано і ніколи не залишайте напої без нагляду, а також не приймайте напої від незнайомців.
- Вивчайте місцеві закони та етикет: дотримуйтесь дрес-коду, особливо в релігійних або консервативних районах.
- Знайте, що незаконно: наприклад, вейпінг у Таїланді, жувальна гумка в Сінгапурі.
- Знайте номери екстрених служб: не у всіх країнах використовуються номери 112 або 999, тому варто заздалегідь знайти місцевий номер екстреної служби.
- Підготуйте ліки: візьміть із собою достатню кількість прописаних ліків із копією рецепта, а також перевірте, чи є ваші ліки законними в країні призначення.
- Вивчіть ризики для здоров'я: перед поїздкою в екзотичні місця проконсультуйтеся з лікарем щодо необхідних щеплень і ліків.
- Уникайте небезпечної їжі/води: у районах із підвищеним ризиком вживайте бутильовану воду та уникайте вуличної їжі, яка не була свіжоприготованою.
- Залишайтеся на зв'язку: придбайте місцеву SIM-картку або тарифний план роумінгу, а також поділіться з близькими своїм маршрутом і щоденно зв'язуйтеся з кимось удома.
- Завантажте основні додатки: карти, перекладач, конвертор валют, місцевий транспорт, пошук посольств і все інше, що може вам допомогти в поїздці.
Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти-розслідувачі газети Le Parisien встановили, що деякі паризькі кафе і ресторани подають туристам дешеве вино, найчастіше побакально, але стягують з них преміальну ціну.
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