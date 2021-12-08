Норму ручної поклажі буде змінено для пасажирів, які придбали найдешевші квитки в тарифі Basic.

Європейський лоукостер Vueling зменшив норму безкоштовного провезення ручної поклажі.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Норму ручної поклажі буде змінено для пасажирів, які придбали найдешевші квитки в тарифі Basic.

Всі квитки за тарифом Basic, куплені, починаючи з 23 листопада 2021 року, включають тільки одне місце ручної поклажі з розмірами до 40х30х20 см.

Провезення другого місця з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 10 кг тепер дозволено безкоштовно тільки клієнтам Vueling, які оформили квитки за більш дорогими тарифами Optima, Family і TimeFlex.

Розмір збору становить 30 євро, якщо пасажир здасть сумку на стійці реєстрації, і 40 євро — на виході на посадку.

Попередні норми для ручної поклажі:

Раніше пасажир міг взяти в салон одну сумку з габаритами до 40х30х20 см без обмеження по вазі та здати друге місце в багаж. Параметри другого валізи повинні були знаходитися в рамках габаритів 55х40х20 см і ваги 10 кг.

Vueling і Україна:

Україна і Європейський Союз підписали угоду про загальний авіаційний простір. Документ дозволить збільшити число рейсів з і в Україну, а також здешевить квитки на літаки.

Однією з перших відреагувала компанія Wizz Air. Лоукостер відразу ж оголосив про запуск 12 нових напрямків і відкриття чотирьох країн.

21 жовтня 2021 року тало відомо про те, що іспанський лоукостер Vueling з грудня відкриє прямі рейси з Києва до Парижу.

5 грудня 2021 року лоукостер Vueling виконав перший бюджетний рейс між Києвом та Парижем.

Автор: Олена Коваленко