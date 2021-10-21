Літаки літатимуть між аеропортами Бориспіль та Орлі.

Українці вже цього року зможуть полетіти за дешевими квитками з Києва до Парижа. Іспанський лоукостер Vueling з 5 грудня відкриє прямі рейси.

Про це повідомляє AviaNews.

Планується, що літаки за маршрутом Київ-Париж літатимуть два рази на тиждень. При цьому в грудні вильоти будуть в різні дні, а з січня - у вівторок та неділю. Вартість квитків на рейс стартує від 30 євро.

Літаки Vueling будуть вилітати з аеропорту Бориспіль та французького Орлі, який розташований всього лише в 15 км від Парижа.

Париж 06:55 → Київ 11:05, вівторок, неділя;

Київ 12:10 → Париж 14:35, вівторок, неділя.

Запуск прямого рейсу з Києва до Парижа став можливим завдяки підписанню Угоди про відкрите небо між Україною та Європейським союзом.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз підписали угоду про Спільний авіаційний простір. Документ дозволить збільшити число рейсів з і в Україну, а також здешевить квитки на літаки.

Однією з перших відреагувала компанія Wizz Air. Лоукостер відразу ж оголосив про запуск 12 нових напрямків і відкритті чотирьох країн.

Автор: Анастасія Горбачова