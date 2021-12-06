Дозволено безкоштовне провезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см.

Лоукостер Vueling виконав перший бюджетний рейс між Києвом та Парижем.

Рейс був виконаний 5 грудня. Про це повідомляє Avianews.com.

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Vueling літатиме до Києва з аеропорту "Орлі" два рази на тиждень щовівторка та щонеділі.

Розклад рейсів:

Париж 07: 10 → Київ 11:20, вівторок, неділя

Київ 12: 15 → Париж 14:40, вівторок, неділя

Квитки на рейси Київ-Париж і Париж-Київ на січень можна придбати за ціною від 30 євро в одну сторону, від 85 євро туди-назад.

Авіакомпанія дозволяє безкоштовне перевезення одного місця в салоні літака з габаритами до 40х30х20 см і однієї валізи в багажі. Його розміри не повинні перевищувати 55х40х20 см, а вага — 10 кг.

Це стосується квитків, які оформлені до 22 листопада 2021 року. Якщо квиток куплений після цієї дати, здати валізу в багаж безкоштовно за найдешевшим тарифом не можна. Дозволено безкоштовне провезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см.

Угода з ЄС:

Україна і Європейський Союз підписали угоду про спільний авіаційний простір. Документ дозволить збільшити кількість рейсів з і в Україну, а також здешевить квитки на літаки.

Однією з перших відреагувала компанія Wizz Air. Лоукостер відразу ж оголосив про запуск 12 нових напрямків і відкриття чотирьох країн.

21 жовтня 2021 року тало відомо про те, що іспанський лоукостер Vueling з грудня відкриє прямі рейси з Києва в Париж.

Автор: Олена Коваленко