12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Влада Швейцарії вирішила повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму з Російською Федерацією, таким чином, приєднавшись до рішення Європейського Союзу.

Про це пише Reuters з посиланням на рішення уряду Швейцарії.

Зазначимо, Швейцарія, яка є улюбленою європейською країною російських багатіїв, не входить до Європейського Союзу, проте бере участь у Шенгенській зоні через двосторонні договори.

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Згідно з цим рішенням, відбулося збільшення візового збору для громадян РФ з 35 євро до 80 євро і збільшення термінів оформлення віз. Також відтепер їм доведеться при оформленні візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. При цьому в пріоритеті будуть гуманітарні візи, тоді як заявки на туристичні візи будуть розглядатися в останню чергу.

Разом з тим, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили приймати від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз, залишивши їм можливість отримувати тільки візи певних категорії, включаючи гуманітарні.

Водночас країни Балтії і Польща прийняли рішення закрити в'їзд російським туристам. Тому вже з 19 вересня громадяни РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити в Естонію, Латвію, Литву і Польщу.