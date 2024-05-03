Старе місто Пантабанган було перенесено на нове місце в 1970-х роках під час будівництва греблі.

Філіппіни, які рік тому постраждали через потужний тайфун, як і багато інших країн Південно-Східної Азії, тепер потерпають через нову напасть – сильну спеку та посуху. Унаслідок цього школи змушені призупиняти заняття, а уряди закликають людей залишатися вдома, щоб запобігти тепловому удару.

Однак також посуха принесла жителям Філіппін і несподіваний позитив – на півночі країни внаслідок цього природного катаклізму на пересохлому місці греблі оголилися руїни багатовікового міста. Це надало місцевим унікальне видовище та додаткове джерело доходу в регіоні, що залежить від вирощування рису, пише Reuters.

Зокрема, тепер на поверхні опинилися частини затонулої церкви і фундаменти стародавніх будівель старого міста Пантабанган в провінції Нуева-Есіха.

"Коли я почула про те, що затонула церква в старому місті Пантабанган спливла на поверхню, я була схвильована і захотіла її побачити", – розповіла 61-річна медсестра на пенсії Ауреа Делос Сантос.

Деякі місцеві жителі поспішили підзаробити на цій пам'ятці, переправляючи туристів на острів.

"Раніше я заробляв на риболовлі всього 200 песо (3,50 долара США), але коли приїжджали туристи, я заробляв від 1500 до 1800 на день", – поділився радістю рибалка Нельсон Деллера.

За даними місцевого уряду, старе місто Пантабанган було перенесено на нове місце в 1970-х роках під час будівництва греблі, яка зараз служить основним джерелом іригації та води для Нуева-Есіхі та прилеглих провінцій.

Судячи з повідомлень у Мережі, Пантабанган виринає вже не вперше – і щойно на Філіппінах починається сезон дощів, він знову йде під воду. Тому в охочих відвідати цю туристичну локацію, а у місцевих жителів – підзаробити, є обмежене вікно можливостей.

Як повідомляв УНІАН, раніше археологи знайшли серед руїн давньоримського міста Помпеї банкетний зал із добре збереженими фресками, присвяченими міфу про Троянську війну. Вчені вже назвали це відкриття одним із найяскравіших, коли-небудь зроблених на розкопках у південній Італії,

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