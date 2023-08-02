Тайфун приніс значні руйнування та жертви, загинуло понад 50 осіб і близько 100 отримали поранення.

Аномальні погодні явища продовжують фіксувати по всій планеті. На минулих вихідних на Філіппіни обрушилася страшна негода. Та наслідки тайфуну "Докрусі" не завадили нареченим побратися у місцевій церкві.

Як пише Independent, філіппінка Діанна Вікторіано та її коханий вирішили, що їхня церемонія вінчання має продовжитись попри все.

"Ми просто вирішили продовжити церемонію, незважаючи ні на що. Неважливо, якщо гості відмовилися прийти через ситуацію. Важливо те, що ми хотіли одружитися, щоб ми були вдвох і щоб наші сім’ї були з нами", – розповіла жінка.

Зворушливі кадри, на яких наречена йшла до вівтаря у весільній сукні затопленою церквою Барасоайн у Малолосі, стали вірусними в мережі. Рішучість і наполегливість молодят вразила користувачів соцмереж.

"Ого, це схоже на закінчення казки "Русалонька", "Це показує вам, на які кроки може піти жінка, щоб вийти заміж попри все", "Кохання перемагає!", – пишуть користувачі.

Однак не всім цей крок випадся розумним. "Це просто дивно і небезпечно", "Крім весільних подарунків додому заберуть лептоспіроз (гостра інфекційна хвороба – УНІАН)", – пишуть незадоволені коментатори.

Тайфун Доксурі

Потужний тропічний циклон тайфун Доксурі (або супертайфун Егай) обрушився на Філіппіни, Тайвань та Китай наприкінці липня.

На Філіппінах пройшли сильні дощі, що спричинили повені в різних регіонах. Внаслідок негоди перекинулося судно MB Aya Express, на його порту загинули 27 людей. Загалом внаслідок тайфуну загинуло понад 50 осіб і близько 100 отримали поранення.

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