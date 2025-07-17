На подив багатьох, знаменитий замок Нойшванштайн у Німеччині до цього моменту на був включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Днями Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) назвала майже три десятки об'єктів по всьому світу, які поповнили список всесвітньої спадщини. Серед них, на подив багатьох, опинилися і знамениті баварські замки, які надихнули кіностудію "Дісней" при створенні замку Сплячої красуні – багато туристів думали, що вони вже давно у списку ЮНЕСКО.

Повна назва нового об'єкта культурної спадщини ЮНЕСКО – Палаци короля Людвіга II Баварського: Нойшванштайн, Ліндерхоф, Шахен і Херренкімзе.

"Цей комплекс складається з чотирьох величних палацових комплексів в альпійському регіоні Баварії, побудованих за часів короля Людвіга II в період з 1864 по 1886 рік. Задумані як місця особистого усамітнення і творчої втечі, вони відображають романтичний і еклектичний дух тієї епохи. Натхненні замком Вартбург, Версалем, німецькими казками та операми Вагнера, палаци демонструють історизм і передові технології XIX століття. Ретельно вписані в приголомшливі природні ландшафти, вони втілюють художнє бачення Людвіга. Відкриті для публіки невдовзі після його смерті 1886 року, ці об'єкти наразі є музеями та залишаються важливими культурними пам'ятками", – зазначається в обґрунтуванні від ЮНЕСКО.

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Загалом до оновленого списку всесвітньої спадщини увійшли 26 об'єктів – 21 культурний, 5 природних і один змішаний:

Меморіальні місця Камбоджі: від центрів репресій до місць спокою та роздумів, Камбоджа Національний парк Печери Перуасу, Бразилія Прибережні та морські екосистеми архіпелагу Біжагос – Оматі Міньо, Гвінея-Бісау Об'єкти культурної спадщини Стародавнього Хутталя, Таджикистан Культурний ландшафт Дій-Гід-Бій гір Мандара, Камерун Палієландшафт Файя, Об'єднані Арабські Емірати Лісовий парк Селангор, Малайзія, Інститут лісових досліджень, Малайзія Поховальна традиція в доісторичній Сардинії – Домус-де-джанас, Італія Комплекс Гола-Тіваї, Сьєрра-Леоне Військові ландшафти маратхів в Індії, Індія Мегаліти Карнака та узбережжя Морбіана, Франція Мінойські палацові центри, Греція Гора Кимган – Алмазна гора з моря, Корейська Народно-Демократична Республіка Культурний ландшафт гори Муландже, Малаві Менс Клінт, Данія Культурний ландшафт Муруджуга, Австралія Петрогліфи вздовж струмка Бангучон, Республіка Корея Наскальні малюнки печери Шульган-Таш, Російська Федерація Сарди і лідійські кургани Бін-Тепе, Туреччина Археологічний ансамбль Порт-Рояля XVII століття, Ямайка Колоніальний трансістмійський маршрут Панами, Панама Палаци короля Людвіга II Баварського: Нойшванштайн, Ліндерхоф, Шахен і Херренкімзе, Німеччина Доісторичні пам'ятки долини Хоррамабад, Іран Маршрут Віхаріка через священні місця у Вірікуту, Мексика Імператорські гробниці Сіся, Китай Йен Ту-Вінь Нгієм-Кон Сон, комплекс пам'яток і Пейзажі, В'єтнам

Зазначимо, що ООН вносить об'єкти до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з метою збереження їхньої видатної універсальної цінності для всього людства, а також для привернення уваги до їхньої охорони та просування з туристичною метою.

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО – останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше кліматологи назвали 50 пам'яток ЮНЕСКО, які можуть зникнути до 2050 року через наслідки глобального потепління.

Тим часом, у 2024 році до списку культурної спадщини ЮНЕСКО внесли берлінську техно-сцену.

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