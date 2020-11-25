З доступних для українських туристів на даний момент закордонних туристичних напрямків можна підшукати квитки з Києва до Стамбула (Туреччина), Дубаю (ОАЕ) та Каїру (Єгипет).

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розпочала святковий розпродаж квитків на рейси Україною та світом на честь свого 28-го Дня народження та наступаючої Чорної п'ятниці.

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Як повідомляється на сайті МАУ, акція діє при покупці квитків з 25 по 30 листопада 2020 року на подорожі з 11 січня по 31 березня 2021 року.

Так, наразі найдешевші акційні квитки можна придбати за напрямом Київ - Одесса за ціною 397 гривень, а ось до інших українських міст зі столиці полетіти можна щонайменше за 1416 гривень.

При цьому з доступних для українських туристів на даний момент закордонних туристичних напрямків можна підшукати квитки з Києва до Стамбула (Туреччина) по ціні від 1671 гривні, Дубаю (ОАЕ) - 3371 гривні та Каїру (Єгипет) - 4079 гривень.

Варто зазначити, що вказані ціни актуальні на момент початку акції для перельоту в один бік за умови купівлі квиткі в обидва боки. Кількість квитків за акційною ціною обмежена.

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Автор: Марина Григоренко