У Брюсселі відкрився фестиваль світла (фоторепортаж)
14:03, 23 лютого 2018Фотозвіти
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Традиційний фестиваль світла у столиці Бельгії триватиме до 25 лютого.
У бельгійській столиці Брюсселі стартував традиційний фестиваль світла Bright Brussels Festival.
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Яскравий захід, в рамках якого місцеві та іноземні художники представляють незвичайні фотоінсталяції, проходитиме з 22 по 25 лютого 2018 року. Протягом трьох днів всі охочі можуть у вечірній час спостерігати захоплююче світлове шоу в 13 локаціях в центрі міста.
У перший день глядачам вже встигли показати гігантську інсталяцію символу Брюсселю - Пісяючого хлопчика - з кольоровими струменями.
Як повідомляв УНІАН, раніше в лютому в ОАЕ відбувся грандіозний фестиваль світла, який було видно навіть з космосу.
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