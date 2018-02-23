У Брюсселі відкрився фестиваль світла (фоторепортаж)

Традиційний фестиваль світла у столиці Бельгії триватиме до 25 лютого.

У бельгійській столиці Брюсселі стартував традиційний фестиваль світла Bright Brussels Festival.

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Яскравий захід, в рамках якого місцеві та іноземні художники представляють незвичайні фотоінсталяції, проходитиме з 22 по 25 лютого 2018 року. Протягом трьох днів всі охочі можуть у вечірній час спостерігати захоплююче світлове шоу в 13 локаціях в центрі міста.

У перший день глядачам вже встигли показати гігантську інсталяцію символу Брюсселю - Пісяючого хлопчика - з кольоровими струменями.

Як повідомляв УНІАН, раніше в лютому в ОАЕ відбувся грандіозний фестиваль світла, який було видно навіть з космосу.