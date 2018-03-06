На Алясці стартували всесвітньо відомі перегони на собачих упряжках (фоторепортаж, відео)

Попереду в чотирилапих спортсменів та їхніх двоногих помічників складні й небезпечні ділянки траси, яка проходить через гори і закрижанілі озера.

На Алясці (США) стартували всесвітньо відомі перегони на собачих упряжках, протягом яких собакам доведеться крізь сніг і кригу тягнути санчата із господарем, намагаючись обігнати інші команди, йдеться в сюжеті ТСН.

Попереду в чотирилапих спортсменів та їхніх двоногих помічників складні й небезпечні ділянки траси, яка проходить через гори і закрижанілі озера.

У нинішніх змаганнях беруть участь сім десятків команд.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Facebook стрімко набирає популярність відео з псом, який замість того, щоб бігти разом з господарем-лижником, лежить на спині, а чоловікові доводиться його тягти.