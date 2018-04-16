У турецькому місті Конья туристи можуть поблукати "морем тюльпанів" (фоторепортаж)

14:22, 16 квітня 2018
Фотозвіти
3696

Читайте такожВіденський міський парк захопило цвітіння весняних дерев (фоторепортаж)

Зокрема, до Квіткового Сада (Чичек Бахчесі) у центрі міста сходяться чимало місцевих та туристів, щоб поблукати та пофотографуватися у справжньому "морі тюльпанів".

Місто Конья розташоване в центральній частині Анатолії, відоме своєю багатою та різноманітною історією, має велику культурну та релігійну цінність.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, тим часом в Ужгороді на радість туристам зацвіли дерева сакури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Туреччина#туризм#весна#тюльпани#Конья