У турецькому місті Конья туристи можуть поблукати "морем тюльпанів" (фоторепортаж)
14:22, 16 квітня 2018Фотозвіти
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Помилуватися цвітіння тюльпанів до місцевого парку сходяться як місцеві жителі, так і туристи.
В місті Конья (Туреччина) на повну йде сезон цвітіння тюльпанів.
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Зокрема, до Квіткового Сада (Чичек Бахчесі) у центрі міста сходяться чимало місцевих та туристів, щоб поблукати та пофотографуватися у справжньому "морі тюльпанів".
Місто Конья розташоване в центральній частині Анатолії, відоме своєю багатою та різноманітною історією, має велику культурну та релігійну цінність.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, тим часом в Ужгороді на радість туристам зацвіли дерева сакури.
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