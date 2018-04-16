У турецькому місті Конья туристи можуть поблукати "морем тюльпанів" (фоторепортаж)

Помилуватися цвітіння тюльпанів до місцевого парку сходяться як місцеві жителі, так і туристи.

В місті Конья (Туреччина) на повну йде сезон цвітіння тюльпанів.

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Зокрема, до Квіткового Сада (Чичек Бахчесі) у центрі міста сходяться чимало місцевих та туристів, щоб поблукати та пофотографуватися у справжньому "морі тюльпанів".

Місто Конья розташоване в центральній частині Анатолії, відоме своєю багатою та різноманітною історією, має велику культурну та релігійну цінність.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, тим часом в Ужгороді на радість туристам зацвіли дерева сакури.