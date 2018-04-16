В Ужгороді на радість туристам зацвіли сакури: цікаві факти про знамениту алею (відео)

Ужгород перетворюється на справжній райський сад, адже починає цвісти екзотична японська вишня - сакура.

Ці дерева ростуть лише в Японії, кількох штатах Америки та на Закарпатті. Щороку, щоб побачити красиве природне явище, в Ужгород з'їжджаються тисячі туристів.

Саме в Ужгороді знаходиться найбільша в Європі алея сакур, що простягнулася вздовж берега Ужа. Цвітіння короткочасно, триває воно 2-3 тижні максимум.

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Закарпатська легенда свідчить, що одного разу японці їхали з візитом до австрійського імператора Франца-Йосифа I і в подарунок везли сакури. Їхній шлях пролягав через Закарпатті, тому і на нічліг посли зупинилися в Мукачево. Звістка про візит японців миттєво облетіла все місто. Вночі місцеві жителі вкрали саджанці японської вишні, а потім під виглядом фруктових дерев продали в Ужгороді.

Якщо вірити офіційним версіям, сакура була завезена в Ужгород в 1923 році.