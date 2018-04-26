Найпопулярніший курорт Філіппін закрили на півроку, щоб врятувати його природу (фоторепортаж)

15:31, 26 квітня 2018
Фотозвіти
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Боракай за день до закриття
Боракай за день до закриття /  © REUTERS
Пляж курорту Боракай
Пляж курорту Боракай /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Узбережжя курорту Боракай
Узбережжя курорту Боракай /  © REUTERS
Туристи залишалися на Боракаї до останнього дня
Туристи залишалися на Боракаї до останнього дня /  © REUTERS
Туристи за кілька днів до закриття курорту
Туристи за кілька днів до закриття курорту /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Місцева поліція просить туристів покинути пляж
Місцева поліція просить туристів покинути пляж /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Місцеві музиканти за день до закриття курорту
Місцеві музиканти за день до закриття курорту /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Сувенірні крамниці влаштували розпродаж перед закриттям
Сувенірні крамниці влаштували розпродаж перед закриттям /  © REUTERS
Працівники сфери обслуговування підраховують збитки
Працівники сфери обслуговування підраховують збитки /  © REUTERS
Багато працівників змушені покинути курорт через скорочення після закриття
Багато працівників змушені покинути курорт через скорочення після закриття /  © REUTERS
Працівники курорту роблять селфи перед від'їздом
Працівники курорту роблять селфи перед від'їздом /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Житель Боракаю прогулюється по вільному від туристів пляжу
Житель Боракаю прогулюється по вільному від туристів пляжу /  © REUTERS
З самого ранку 26 квітня місцеві служби приступили до прибирання пляжу
З самого ранку 26 квітня місцеві служби приступили до прибирання пляжу /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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З самого ранку 26 квітня місцеві служби приступили до прибирання пляжу, а місцеві мешканці - насолоджуються прогулянками по вільному від туристів пляжу.

Численні туристи-любителі екзотичного відпочинку до останнього дня не залишали курорт, тож деяких довелося навіть вмовляти поліції.

Тим часом місцеві працівники Боракаю вже підраховують збитки, намагаючись в останні день розпродати сувеніри зі знижками. А працівники готелів, ресторанів та інших розважальних закладів взагалі втратили роботу, потрапивши під скорочення.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, на початку квітня 2018 року влада Філіппін анонсувала закриття курорту Боракай для туристів. На такий крок в країні пішли через серйозну шкоду, яку завдають цьому мальовничому місцю численні туристи, вирішивши, що природі слід дати час на відновлення.

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Теги: #екологія#Філіппіни#пляж#туризм#туристи#відпочинок#курорти#Боракай