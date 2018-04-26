Найпопулярніший курорт Філіппін закрили на півроку, щоб врятувати його природу (фоторепортаж)

З самого ранку 26 квітня місцеві служби приступили до прибирання пляжу.

Найпопулярніший курорт Філіппін Боракай з 26 квітня 2018 року закрили на півроку, щоб врятувати його природу.

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З самого ранку 26 квітня місцеві служби приступили до прибирання пляжу, а місцеві мешканці - насолоджуються прогулянками по вільному від туристів пляжу.

Численні туристи-любителі екзотичного відпочинку до останнього дня не залишали курорт, тож деяких довелося навіть вмовляти поліції.

Тим часом місцеві працівники Боракаю вже підраховують збитки, намагаючись в останні день розпродати сувеніри зі знижками. А працівники готелів, ресторанів та інших розважальних закладів взагалі втратили роботу, потрапивши під скорочення.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, на початку квітня 2018 року влада Філіппін анонсувала закриття курорту Боракай для туристів. На такий крок в країні пішли через серйозну шкоду, яку завдають цьому мальовничому місцю численні туристи, вирішивши, що природі слід дати час на відновлення.